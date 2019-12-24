فوائد تناول "الجلو" الجيلاتين للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - مادة الجيلاتين مهمة جداً لجسم الأطفال حيث أنها تساعد في تقوية العظام ضد الهشاشة، ولذلك ينصح أطباء العظام من يعانون من هشاشة في العظام بتناول الكوارع أو الغضاريف او الجلي الملون المنكهة وذلك نظراً لاحتوائها على تلك المادة الهامة للجسم. للتعرف أكثر فوائد الجلو لطفلك، التقت "الخليج 365 نت" بأخصائية التغذية "وجدان قطب" والتي زودتنا بتلك المعلومات المفيدة،

وقالت:أكدت دراسة حديثة إن الجلو يحتوي على مركب من الحمضين الأمينيين (الغلايسين والبرولين) اللذين لا يستهلكهما الناس بكميات كافية لأنهما يتواجدان في العظام والأنسجة الليفية، وهو يساعد على تسريع شفاء الجروح وعلى تقوية العظام وتحسين القدرة على النوم.

فوائد الجلو للأطفال:

- تحمي الطفل من الخمول وضعف بنية العظام والمفاصل.

- الجيلاتين غني بالبروتين ففي الملعقة الكبيرة الواحدة 6 غرامات من البروتينات، وبالتالي هو طريقة رائعة لإضافة المزيد من البروتينات إلى النظام الغذائي.

- تحسين صحة الجلد ويزيد من افراز الكولاجين وهو ما يعطي الجلد مظهراً صحياً.

- مساعدة وظيفة الجهاز الهضمي، فيعمل على تحفيز إنتاج العصائر المعدية مما يسهل عملية الهضم السليم لدى الطفل كما يعمل على تعزيز صحة البطانة المخاطية في المعدة.

Advertisements

- أثبتت الدراسات أن الجلايسين قد يساعد على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأطفال الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

- يساعد الجيلاتين على الشعور بالشبع لاحتوائه على نسبة من الألياف، فيعتبر مثالي للأطفال اللذين يعانون من السمنة، حيث يساعد بفقدان الوزن لاحتوائه على البروتين وقلة السعرات الحرارية فيه.

- اللايسين المتواجد في الجيلاتين يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

- يحتوي على معادن النحاس والسيلينيوم بالإضافة إلى الفوسفور.

- تعتمد المستشفيات في وجباتها الغذائية على الجلو لأنه سائل سهل هضمه، ويحد بشكل كبير من التهاب الجروح بسبب الأحماض الأمينية الموجودة فيه.

- الجلو مصدر للكيراتين الطبيعي مما يساعد على تقوية الشعر والأظافر والأسنان عند الأطفال.