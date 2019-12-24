دراسة أميركية تحذر من خطورة هز رأس الطفل لإخراج الماء من أذنيه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - حذرت دراسة أميركية حديثة من مخاطر هز رأس الطفل لإخراج الماء من أذني سواء في حمام السباحة أو أثناء الحمام المنزلي، وذلك لأن هذه الحركة التي تلجأ لها الأمهات غير مناسبة للأطفال ومناسبة فقط للبالغين لما تنطوي عليه من خطورة بالغة عليهم.

خطورة هز رأس الطفل:

حيث أثبتت هذه الدراسة أن هز رأس الطفل بقوة ولعدة مرات مع إمالة رأس الطفل على الجانبين يميناَ أو يساراَ يؤدي إلى إصابة الطفل بتلف الدماغ، حيث إن هذه الحركة تعتبر مؤذية للطفل بعكس الكبير، والسبب في ذلك أن قنوات الأذن تكون متسعة على نحو كاف عند البالغين، فتعطيهم فرصة التخلص من المياه بشكل أكثر سهولة، على عكس الأطفال الصغار الذين يتطلب منهم الأمر هز الرأس بطريقة عنيفة وقد يتبارى الصغار عند خروجهم من الماء في ذلك، إذ نجد أن سرعة اهتزاز الرأس عند إخراج المياه من الأذن بالنسبة للأطفال، تعادل نحو 10 أضعاف قوة الجاذبية، مما يترتب عنه حدوث تلف الدماغ لديهم.

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وقد أجرى الباحثون من خلال الدراسة تجارب على أطفال يتعلمون السباحة وقاموا بتصميم قنوات أذن ثلاثية الأبعاد، وبحيث تكون مختلفة الأشكال والأحجام لتكشف عن أعمار مختلفة للعينة الخاضعة للدراسة، وتم تعبئة تلك القنوات بالمياه لقياس مدى قوة الجاذبية التي تحتاجها لإخراج الماء منها فكانت هذه النتيجة المقلقة، وبناء على ذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة عدم ترك الماء في أذن الطفل واستخدام سائل آخر لإخراجه مثل الخل لأن ترك الماء في الأذن يؤدي لإصابة الطفل بالعدوى.