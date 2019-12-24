فوائد صحية لا تعرفيها عن التمر

التمر فاكهة طيبة المذاق، لكنها في الوقت نفسه لها فوائد صحية لا حصر لها. التمر يوصف كعلاج لعديد من الأمراض مثل الإمساك ، ضبط مستويات الكوليسترول في الدم ، اضطرابات الأمعاء ، مشاكل القلب ، فقر الدم ، والاضطرابات الجنسية.

1. الإمساك

يحفز التمر نشاط الأمعاء، ما يساعد في علاج الإمساك. التمر من الفاكهة الغنية بالألياف، من ثم يحسن الهضم ويساعد على تمرير البراز بشكل طبيعي.

تناول 20 إلى 35 جرامًا من الألياف يوميًا يجعل البراز طبيعي. كذلك ينصح بتقليل تناول الأطعمة التي لا تحتوي على ألياف.



2. تحسين صحة القلب

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تناول التمور كل يوم يساعد على تحسين صحة القلب. تمنع مضادات الأكسدة الموجودة في التمر مشكلة تصلب الشرايين ، كما أن المركبات المضادة للاكسدة تضبط مستوى الكوليسترول.

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3. ضبط مستوى الكولسترول

التمور لا تحتوي على الكوليسترول. كما أنها غنية بالحديد وتحتوي على ألياف أكثر من الموز. كل هذه الخصائص تساعد على ضبط مستوى كولسترول الدم.



4. تحسين صحة العظام

التمر واحد من اهم المصادر الغنية بالنحاس والمغنيسيوم والسيلينيوم والمنغنيز ، وكلها مهمة للحفاظ على صحة العظام، ومنع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام.

5. ينظم ضغط الدم

التمر غني بالبوتاسيوم ، والمعادن التي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم. يحتوي التمر على حوالي 167 ملغ من البوتاسيوم ، وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنة بالفواكه الأخرى. عدم تناول البوتاسيوم الكافي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حصى الكلى.

من ناحية اخرى، الألياف الموجودة في التمور تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ما يوازن آثار الصوديوم الذي تتناوليه، و يقلل من ضغط الدم.

6. علاج الإسهال

وفقًا لتقرير صادر عن المركز الطبي لجامعة كولومبيا ، يمكن أن علاج الإسهال بانواع متعددة من الأطعمة اليومية. التمور تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، ما يساعد في تحسين مشكلة الاسهال.