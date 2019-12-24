أب يقتل ابنته بسبب إثارتها المشاكل مع عمتها على مبلغ 200 جنيه في مصر

الجيزة - لايف ستايل
هزت جريمة لا تصدق مدينة الجيزة في مصر، فقد أقدم عامل في المدينة على قتل ابنته ضرباً، بسبب إثارتها المشاكل مع عمتها، بعد أن اقترضت الأخيرة من المجني عليها مبلغ 200 جنيه (12 دولاراً)، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد. وفي التفاصيل، أشارت الأجهزة الأمنية في المنطقة، إلى أنها "تلقت بلاغاً يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، تبين أن والدها اعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعى ولفظت أنفاسها الأخيرة".
وورد في محضر الشرطة أن "خلافات نشبت بين المجنى عليها وعمتها، بسبب اقتراض الأخيرة مبلغ 200 جنيه من الأولى، دون أن تردها إليها، مما خلق خلافاً بينهما تطور إلى مشاجرة". كما أشير في التحقيق إلى أن الأب تدخل للفض بين الطرفين، واعتدى بالضرب على ابنته لتأديبها، حتى فقدت وعيها، فنقلها إلى المستشفى، وهناك تبين أنها قد فارقت الحياة.
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