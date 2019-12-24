شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على دواء جينى لخفض السكتة الدماغية لمرضى اضطراب ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” على دواء جيني جديد لخفض السكتة الدماغية لمرضى اضطراب ضربات القلب، الذي يحتوى على المادة الفعالة (أبيكسابان) لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية للذين يعانون من الرجفان الأذيني غير البطيني.

ويشار أيضًا إلى العقار الجديد للوقاية من تجلط الأوردة العميقة (DVT) ، والذي قد يؤدي إلى انسداد رئوي (PE).

وقالت "جانيت وودكوك"، مديرة مركز تقييم وبحوث الأدوية في إدارة الأغذية والعقاقير “FDA”: "تعتبر موافقات اليوم على الأدوية الأولية الأولى لأبيكسابان مثالاً على كيفية تحسين برنامج الأدوية الجينية في إدارة الأغذية والعقاقير من الحصول على الأدوية منخفضة التكلفة والآمنة وذات الجودة العالية".

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وتابعت "وودكوك": "مضادات التجلط الفموية المباشرة (سيولة الدم) لا تتطلب إجراء اختبارات دم متكررة".

وأضاف الباحثون أن هناك خطر متزايد من أحداث التجلط ، التي تحدث عندما تتشكل الجلطات الدموية داخل الأوعية الدموية ، أو السكتات الدماغية إذا توقف المريض عن استخدام "أبيكسابان" في وقت مبكر للغاية.

وبالإضافة إلى ذلك ، قد يحدث ورم دموي فوق الجافية أو العمود الفقري (نزيف خارج الأوعية الدموية) في المرضى الذين عولجوا بأبيكسابان الذين يتلقون التخدير العصبي.