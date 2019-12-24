شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الأغذية بأبو ظبى تغلق متجر لانتهاك القواعد الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة أبو ظبي للزراعة وسلامة الأغذية (ADFSA) قرارًا إداريًا بإغلاق بقالة لانتهاكه قواعد السلامة الصحية، وتسببه في خطر على سلامة المستهلك.

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقعها الرسمى، بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الجاري 2019.

وأكدت الهيئة فى بيانها، أن أمر الإغلاق سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصحيح أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في رصد وجود تكدس للأغذية في الثلاجات، وبيع دواجن وأسماك مجهولة المصدر، وعدم التزام المنشأة بتجديد الرخصة التجارية، وغيرها من الممارسات الخاطئة، موضحة أنه تم تحرير 5 مخالفات بحق المنشأة في يونيو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر من العام الجاري.

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هيئة الزراعة والصحة الغذائية

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .