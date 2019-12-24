مما يتكون المخدر "البنج" المستخدم بالعمليات الجراحية!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

البنج هو عقار يستخدم لإدخال المريض في حالة اللاوعي، من اهم العقاقير المستعملة لهذا الغرض عقار ثيوبنتون الصوديوم thiopentone sodium ويعطي مفعولا خلال 30 ثانية بعد حقنه في الوريد.



Advertisements

كما تستعمل مواد تخدير عن طريق الاستنشاق (غازات او سوائل تتغير بسهولة الى غازات) مثل: اكسيد النيتروز nitrous oxide، هالوثين، انفلورين halothane, enflurane، ايزوفلورين isoflurane، وكثيرا ما يستخدم مزيج من المهدئات barbiturates مثل اكسيد النيتروز ومخدرات (عقاقير تسبب النوم وتخفف االألم) ومرخيّات االعضلات خلال االعملية الجرااحية.

ويعتبر هذا اكثر أمانا من استخداام نوع واحد من العقارات المخدرة واالذي قد يكون له أعراض جانبية خطيرة.