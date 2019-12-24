حمية النقاط.. أصبحت رائجة مؤخرا وهكذا تساعدك في إنقاص الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اختلاف أنواع الحميات وتنوعها، ظهرت مؤخرا حمية جديدة تعرف باسم حمية النقاط، وهي الحمية التي ابتكرها المهتمون بمراقبة أوزانهم من خلال نظام يعتمد على النقاط حسب كل طعام.

وأوضح خبراء تغذية أن نظام عد النقاط الغذائية يتشابه مع طريقة عد السعرات الحرارية، غير أنه يحفز تناول كميات أقل من الدهون والإكثار من تناول الألياف لتكون حمية صحية تماما.

والمميز في تلك الحمية أنها تحاول التكيف مع إيقاع حياة الأشخاص، وتعتمد طريقتها على اكتشاف عدد النقاط التي يتميز بها كل طعام وتحديد أفضل الخيارات بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل كالسن، طول القامة والبشرة، وقد حظيت حمية النقاط باهتمام كثير من خبراء التغذية في الواقع، لا سيما وأن فكرتها هي تناول كل ما يحلو للإنسان من أطعمة.

وتحدث الخبراء أيضا عن أن حمية النقاط تتميز بمرونتها التامة وتنوعها الشديد، ويمكن إعداد قائمة طعام من تلك الحمية بتوزيع أطعمة على إجمالي عدد سعرات حرارية قدره 1400 سعرة في اليوم، وتمثل درجة النظام الغذائي استهلاك 17 إلى 19 نقطة كل يوم.

وتتيح تلك الحمية إمكانية خسارة نصف كيلوغرام من وزن الجسم كل أسبوع، وتتراوح مدة الحمية بين 4 أو 5 أسابيع، ولهذا فإنه من السهل تماما اتباع تلك الحمية التي تعتمد على النقاط، شريطة معرفة عدد النقاط وعدم تجاوزه، ومن ثم يكون بوسعك أكل وشرب كل ما يحلو لك.

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ولفت الخبراء إلى أن نطاق النقاط اليومي يرتكز على الوزن ويمكن تعديله مجددا مع خسارة الوزن والمضي قدما نحو الهدف المنشود، فمثلا إذا بدأت الحمية ووزنك يقل عن 150 رطلا، فلكِ أن تعلمي أن المسموح لكِ من النقاط في اليوم يتراوح بين 18 و23.

وان كان يتراوح الوزن بين 150 و174 رطلا، فيمكنك تناول مجموع نقاط يتراوح بين 20 و25 نقطة يوميا، وإن كان الوزن يتراوح بين 175 و199 رطلا، فالنقاط المسموح بها يجب أن تتراوح بين 22 و27 نقطة في اليوم، ولكِ أن تعلمي أيضا أن مخصصات النقاط تزداد بشكل مطرد لكل 25 رطلا من الوزن، وذلك وفقا لما هو موضح بجدول النقاط.

وأشار الخبراء إلى أنه حين تعد النقاط، فإن السعرات الحرارية يتم تقييدها بنجاح، وكذلك ما يتم تناوله من دهون، فضلا عن أن نقص السعرات سيؤدي عادة لحدوث نقص كبير في الوزن.

وبناء على حسبة بسيطة، فإن فتاة على سبيل المثال تبلغ من العمر 19 عاما وتبذل جهدا بدنيا محدودا وتسعى لإنقاص وزنها ويقل طولها عن 160 سم ووزنها يقدر بـ 55 كيلو جراما، ستكون بحاجة لـ 18 نقطة في اليوم، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد النقاط اليومية الذي يتم احتسابه في الحمية الغذائية قد يتفاوت من شخص لآخر.

وبالإضافة للهدف اليومي من النقاط التي يتم احتسابها، يمكن أيضا تجميع نقاط مرنة حسب النشاط، علما بأن هناك 35 نقطة مرنة يمكن استخدامها على مدار الأسبوع.