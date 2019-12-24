شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ارتفاع درجة الحرارة الخبيث وماهى أعراضه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع الحرارة الخبيث هو مرض قد يكون قاتل في بعض الأحيان يحدث نتيجة تناول جرعة عاليه من التخدير ، تسبب شذوذ عضلي نادر وراثي.

و في حالات نادرة ، يمكن أن تؤدي ممارسة التمرينات الشديدة أو ضربة الشمس إلى ارتفاع الحرارة الخبيث ، إذا كان الشخص يعانى من خلل في العضلات.

ووفقا لموقع " Harvard health" فإن الأشخاص الذين يعانون من خلل في العضلات ، تحتوي خلايا العضلات على بروتين غير طبيعي على أسطحها، لا يؤثر البروتين على وظيفة العضلات بشكل كبير. هذا هو ، حتى تتعرض العضلات لدواء يمكن أن يؤدي إلى رد فعل.

ويحدث ارتفاع الحرارة الخبيث عادة أثناء الجراحة أو بعدها ولكن يمكن أن يحدث عند استخدام أدوية التخدير فى العديد من الحالات مثل أطباء الأسنان ووحدات العناية المركزة

وعادة ما تحدث أعراض ارتفاع الحرارة الخبيث خلال الساعة الأولى بعد التعرض للدواء المسبب ومع ذلك ، يمكن أن تتأخر الأعراض لمدة تصل إلى 12 ساعة، وتحدث معظم الحالات في الأطفال والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

سبب شذوذ العضلات الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الحرارة الخبيث هو واحد من عدة طفرات وراثية. الطفرة الأكثر شيوعا تسبب حوالي نصف الحالات، أي شخص لديه هذه الطفرة لديه فرصة واحدة في اثنين لتمرير الجين إلى أي من أطفاله.

يمكن أن يكون لأفراد الأسرة مستويات مختلفة من الحساسية للأدوية التي تثير المشكلة، في بعض الحالات ، تكون ردود الفعل خفيفة قد يتعرض الشخص لأدوية عالية الخطورة عدة مرات قبل أن يتعرض لرد فعل معروف.

تحدث هذه الحالة في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين لديهم أيضًا ضمور عضلي كما يحدث مع أمراض العضلات الأخرى المرتبطة الطفرات الجينية.

Advertisements

تشمل أعراض وعلامات ارتفاع الحرارة الخبيث ما يلي:

ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم، عضلات صلبة أو مؤلمة ، خاصة في الفك، جلد ملتهب، التعرق، نبضات سريعة أو غير منتظمة بشكل غير طبيعي، التنفس السريع أو التنفس غير المريح، البول البني، انخفاض شديد في ضغط الدم، ارتباك، ضعف العضلات أو التورم بعد الحدث، كثير من الناس الذين يحملون الجين لارتفاع الحرارة الخبيث لن يصابوا أبدًا بأعراض.

مع العلاج السريع ، يجب حل الأعراض في غضون 12 إلى 24 ساعة، ومع ذلك ، إذا تطور رد فعل حاد قبل بدء العلاج ، قد تتطور المضاعفات ويمكن أن تشمل هذه الفشل التنفسي أو الكلى قد لا تتحسن هذه المضاعفات لعدة أيام أو أسابيع. بعض الأضرار قد تكون دائمة.

للوقاية من الإصابة بهذه الحالة الخطيرة يجب عمل اختبار لبعض الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة قبل الجراحة أو، يجب عليهم تجنب التخدير المعروف أنه يسبب هذا الشرط.

يشمل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من تاريخ عائلي من ارتفاع الحرارة الخبيث، تاريخ من ضربة الشمس أو ارتفاع الحرارة بعد التمرين، تشوهات العضلات التي قد تترافق مع ارتفاع الحرارة الخبيث.