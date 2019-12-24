شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أهم أسباب الإصابة بالخمول أبرزها الأنيميا والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخمول من الأمور التي تعبر عن الشعور بالتعب والإجهاد، فإذا أصابك الخمول وخصوصا علي مدى طويل لا يؤثر في مستويات الطاقة فحسب، بل يؤثر أيضًا على الحافز والقدرة على التركيز، وغالبًا ما يكون الخمول أحد أعراض مشكلة أو مرض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع " facty.".

فالخمول هو حالة من انخفاض الوعي واليقظة يقترن بالتعب الشديد، وفي حين أن الخمول عادة ما يكون خفيفًا نسبيًا إلا أنه يمكن أن يستمر لفترة طويلة ويمكن أن يضر بحياة الشخص، فالخمول عادة ما يكون السبب الكامن وراء وجود مشكلة صحية ويجب علاجها.

فالخمول مقابل التعب، في حين أن الخمول والتعب غالبًا ما يتم استخدامهما بالتبادل، إلا أنهما ليسا متماثلين، والتعب والخمول ينتج عن فترة من النشاط البدني أو العقلي، وليس مرضًا، وتتشابه الأعراض التي يعاني منها شخص ما مع الخمول والتعب، لكن الأسباب مختلفة.

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كما أن الإصابة بفقرالدم أوالأنيميا الذين يصاب بهم الجسم عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتوصيل الأكسجين الكافي إلى الجسم، وهناك أنواع قليلة من فقر الدم، ولكل منها سبب مختلف، ويتطور فقر الدم عندما يتوقف الجسم عن تكوين ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وفقرالدم الناجم عن نقص الحديد ينجم عن نقص الحديد وفيتامين فقر الدم الناجم عن انخفاض حمض الفوليك وفيتامين B12 وفيتامين C. عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الأكسجين ، يكون الخمول والضعف شائعين.

كما أوضح التقريرأن القلق والاكتئاب كلاهما أسباب تسبب في حدوث تغيرات في أنماط النوم ويزيد من فرص الإصابة بالخمول ، والتي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الجسم، وغالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف من صعوبة في الاسترخاء ويشعرون بالتوتر ولا يحصلون علي شخص يعاني من القلق أوالاكتئاب على قسط كافٍ من النوم التصالحي، مما يؤدي إلى فترات طويلة من الخمول والضعف ونقص عام في الدافع.