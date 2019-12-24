شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ساوث ويسترن أن الفئران التي تتغذى على نظام غذائي نباتي أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز الهضمي.

وأوضح الباحثون حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، أن الأمراض الهضمية تحدث بسبب تفشي بكتيريا “E. coli” أو الإشريكية القولونية على نطاق واسع.

وتتسبب سلالة الإشريكية القولونية فى التهاب صعب موهنًا ومميتًا في القولون مع أعراض مثل الإسهال الدموي والقيء، في جميع أنحاء العالم كل عام.

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وقالت فانيسا سبيرانديو أستاذة علم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية بأمريكا: "النظام الغذائي النباتي أفضل لصحة الأمعاء من اتباع نظام غذائي غربي".

وأكدت "سبيراندو": "النظم الغذائية الغنية بالنبات تحتوي على نسبة عالية من البكتين، وهي مادة شبيهة بالهلام الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات، ويتم هضم البكتين عن طريق الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء إلى حمض الجلكتورونيك، الذي نجد أنه يمكن أن يمنع بكتيريا الأشريكية القولونية المتسببة فى العدوى".

وأضافت " أستاذة علم الأحياء الدقيقة "،أن هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى التهاب القولون النزفي، والذي يضعف أحيانًا ويسبب الوفاة، خاصة في الأطفال وكبارالسن.