شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": لقاح السل يخفض معدلات الإصابة بمرض الزهايمر لدى مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر مرض الزهايمر على واحد من كل عشرة بالغين فوق سن 65 عامًا - وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، مما يؤدى إلى الحاجة لإيجاد علاجات فعالة للتقليل من نسية الإصابة بالمرض .

والآن، اكتشف فريق بحثي يرأسه "هيرفي بيركوفييه" و"تشارلز جرين بلات" من قسم علم الأحياء الدقيقة والوراثة الجزيئية في جامعة نيويورك أن لقاح Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ، المستخدم لمرض السل ويشيع استخدامه لعلاج سرطان المثانة، قد يكون أيضًا علاجًا فعالًا للوقاية من مرض الزهايمر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال الباحثون: "هناك بيانات ترجع إلى الستينيات تظهرأن البلدان التي تعالج مرضى سرطان المثانة بلقاح BCG كان معدل انتشار مرض الزهايمر فيها أقل ولكن لم يتم تحليل النتائج بشكل صحيح".

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وإلى الآن، تابع "بيركوفييه" وفريقه 1371 من مرضى سرطان المثانة الذين يتلقون العلاج في مركز هداسا الطبي بجامعة هارفارد، وكان متوسط ​​عمر المرضى هو 68 عاماً، وخلال زيارات المتابعة، كان 65 مريضا بالسرطان قد أصيبوا بمرض الزهايمر.

وكان أولئك الذين لم يتلقوا لقاح “BCG” كجزء من العلاج لديهم مخاطر أعلى بكثير من الإصابة بمرض الزهايمر من المرضى الذين عولجوا باللقاح.

ومن المهم أن نلاحظ أن الباحثين لم يطوروا لقاحًا يمنع مرض الزهايمر، ومع ذلك فهي خطوة مهمة نحو فهم الطرق التي يكون بها نظام المناعة لدينا لاعبا رئيسيا في التسبب في مرض الزهايمر وكيف يمكن للقاح السل BCG ، الذي يعدل الجهاز المناعي ، أن يكون بمثابة علاج وقائي فعال لهذه الحالة".