شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تدريب العقل على تبني عادات غذائية صحية يعالج الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث الطبية الحديثة أن تدريب عقولنا على تبنى عادات غذائية صحية قد يخلصنا من الإجهاد.

وقال الدكتوربارتليت الأستاذ فى كلية الطب جامعة"نيوزيلاندا"-الذى عكف على رسم الآلية التى تتفاعل بها أدمغتنا مع الإجهاد على مدار 25 عاما -" تتعامل أدمغتنا مع الإجهاد والصدمات النفسية من خلال سلوكيات مدمنة مثل استهلاك السكروالكحول والخطوة الأولى نحو تحقيق عقل مسالم هي أن تفهم أنه يمكنك تدريب عقلك على معالجة الإجهاد بكفاءة واستخدام المرونة العصبية .

وأكد الباحثون أن إحداث التغييرالأساسي الأكثر صحية يستغرق وقتًا، فقط عندما نبدأ في إدراك ردود الفعل التلقائية غير الصحية في كثيرمن الأحيان على الإجهاد، مشددين على إمكانية تدريب العقل عن طريق القيام بأشياء صغيرة كل يوم، مثل كيف تستيقظ في الصباح، وما تأكله، والتمرين الذي تقوم به، والنوم والماء".

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وأوضح أن الإفراط في تناول السكر لفترة طويلة يؤثر على الجزء العاطفي من الدماغ ، بطريقة تجعل الدماغ أكثر تفاعلًا مع الإجهاد، ومع التأكيد أنه يجب على المرء أن يفهم أن أدمغتنا تتعامل مع المعلومات الإيجابية بشكل سلبي.

وأضاف الباحث : في الصباح وجه عقلك كي يتجه اتجاها ايجابيا، حتى يبدأ في الحصول على معلومات أكثرإيجابية من السلبية، فيمكننا تدريب أدمغتنا على أن نصبح أكثرمرونة من خلال استخدام مبادئ المرونة العصبية، يمكننا أيضًا أن نعلم أنفسنا أن نسلك مسارًا صحيًا لإدارة الإجهاد بدلاً من الاعتماد على المواد، وأكدوا أن التغييرات البسيطة قد حولت قدرتها على التغلب على التوتر.