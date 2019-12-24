شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سحرية للتخلص من تسوس الأسنان! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

معظمنا يكبر مع فكرة أن تسوس الأسنان سيحدد في ما اذا كنا تستهلك المزيد من الحلويات . حسنا ، الحلوى لا تؤدي إلى تفاقم المشكلة ، ولكن ليست هي السبب الوحيد لتسوس الأسنان ، منذ طفولتنا ، ونحن ننصح للحفاظ على أسناننا صحية . ولكن تحدد تسوس الأسنان في هل هناك طريقة لعلاج هذه الحالة المؤلمة من دون الذهاب الى طبيب الأسنان؟ هناك بالتأكيد ! وبصرف النظر عن المعتاد أو إزالة ملء الأسنان المتضررة ، هناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكنك محاولة القيام بها للحصول على بعض الإغاثة من تسوس الأسنان



العلاجات المنزلية لتسوس الاسنان :

ومع ذلك ، في بعض الأحيان على الرغم من كل الجهود المبذولة ، والاحتياطات والرعاية ، يمكن للمرء أن نتأثر بتسوس الأسنان . في هذه الحالة يمكنك أن تجرب هذه العلاجات المنزلية :

1 الملح الصخري مع الخردل :

الملح الصخري وزيت الخردل تحتل جزءا لا يتجزأ في المطابخ الهندية ، وتستخدم هذه المكونات في الطبخ لدينا يوما بعد يوم ، خلط 2 ملاعق كل من الملح الصخري وزيت الخردل . يجب عليك استخدام هذا لتدليك أسنانك بشكل صحيح . تترك لمدة 3-5 دقائق ثم الغرغرة . الغرغرة بشكل صحيح للتخلص من طعم مالح بعد في فمك

2 الغرغرة قبل أن تنام :

البكتيريا تصبح نشطة للغاية في الليل كما تذهب إلى النوم بعد وجبات الطعام . يصبح من المهم والضروري التأكد بأن فمك خالي من أي مشكلة العوامل المسببة . لذلك ، حاول القيام بهذا الإجراء العلاجي كل ليلة لغرغرة الفم مع الماء الفاتر الممزوج بالملح

3 الليمون :

الليمون مصدر غني للفيتامين C . يمكنك مضغ شريحة من الليمون لقتل الجراثيم للمساعدة في تخفيف الألم ، والذي يحدث بسبب التسوس

4 قلطه :

مع خصائص مضادة للبكتيريا ، قلطه تحافظ على نمو البكتيريا ، يمكن للمرء أن يكون عصير القلطه لقتل البكتيريا في الفم ، يمكن أن تساعد أيضا في تخفيف الألم الذي يأتي مع تسوس الأسنان

5 الثوم :

نحن جميعا نحب الثوم في غذائنا اليومي ، ولكن إذا طلب منا أن يأكل الثوم الخام ، ونحن متأكدون أن تجد مثيرة للاشمئزاز . ولكن الثوم هو من التوابل رائعة وعشب وجد في كل مطبخ . فهي غنية بالمواد المضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا والخصائص في نفس الوقت يساعد على تخفيف الألم عن طريق العمل كقاتل الألم

6 الشاي :

تعتبر وسيلة فعالة لقتل الجراثيم ، والشاي يحافظ على صحة الأسنان ، وخفض إنتاج البلاك والحفاظ على نمو البكتيريا في الاختيار . ولكنها ليست مجرد أي الشاي التي يمكن استخدامها لعلاج تسوس الأسنان! تحتاج الشاي الأسود أو الأخضر لأفضل النتائج

7 زيت شجرة الشاي :

الكثير منا يستخدام زيت شجرة الشاي لعلاج الألم . بل هو أيضا وسيلة جيدة للحفاظ على تسوس الأسنان بعيدا . تدليك الأسنان واللثة بشكل صحيح وبدقة مع زيت شجرة الشاي . شطف مع الماء الدافئ . القيام بذلك مرتين في اليوم للحفاظ على صحة الفم واللثة قوية ، وتسوس الأسنان

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8 مضغ علكة :

مضغ العلكة هو وسيلة رائعة للحفاظ على أسنانك صحية . في حين أنه يجعل الأسنان واللثة أقوى ، ويساعد بطبيعته اللزجة أيضا لإزالة جزيئات الطعام ، في الوقت نفسه ، فإنه يؤدي إلى إنتاج اللعاب في الفم ، والذي يعمل كذلك للحفاظ على الفم نظيفة وصحية

9 الحصول على المزيد من الألياف :

الأطعمة الغنية بالألياف مثل كل تلك الموجوده في الخضروات التي يتم عرضها في السلطة ، هي وسيلة جيدة للحد من الترسبات التي تؤدي إلى تسوس الأسنان مع مرور الوقت ، تناول الطعام الذي يحتوي على كمية جيدة من الألياف للحفاظ على تسوس الأسنان ، وتشمل الأطعمة مثل الكرنب والقرنبيط والخيار والقرنبيط ، والطماطم ، والخس ، الفجل ، وما إلى ذلك ، إلى وجبات الطعام اليومية

10 النيم :

قد تبدو جيدة وكأنها وسيلة للحفاظ على أسنان نظيفة ولكن هو بالتأكيد وسيلة فعالة لأسنان أكثر صحة ! بينما مضغ فرع النيم يجعل من الصعب الأسنان واللثة أقوى ، والزيوت النباتية القوية والمركبات في الفم هي فعالة جدا ضد البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان ، لديهم أيضا نسبة عالية من الألياف التي تجعلها فعالة للغاية في الحفاظ على لويحات بعيدا

11ستخدام مقتطفات :

واحدة من عدد قليل من الطرق مكلفة لعلاج تسوس الأسنان هو استخدام بعض مقتطفات نادرة. شائعة مثل الفانيليا هو، واستخراج لها مكلفة. ممارسي الطب البديل نوصي باستخدام الفانيليا واستخراج اللوز للمساعدة على تضميد تسوس الأسنان.

كيفية الوقاية من تسوس الاسنان :

في المقام الأول ، كما قيل بحق ، الوقاية خير من العلاج ، وهنا بضعة يجب أن تفعل أشياء لإبقاء فمك والأسنان وصحة اللثة

– تأكد من فرشاة أسنانك مرتين في اليوم والقيام بذلك بشكل صحيح مع الوقت والاهتمام الذي يستحقه لابتسامة جميلة على وجهك

– لا تنسى أن الغرغرة بالماء العادي بعد كل وجبة للتخلص من أي مواد غذائية في فمك ، والتي يمكن أن تفسح المجال للبكتيريا

– يمكن مضغ الطعام بشكل سليم يساعد ايضا على الحفاظ على منع تسوس الأسنان كما يساعد على إنتاج الأنزيمات التي تقتل البكتيريا المسببة للتسوس

– للحفاظ على أسنانك صحية ، تدليك أسنانك مع زيت القرنفل كلما كان ذلك ممكنا .

– بالتناوب ، إذا لم يكن من الممكن التدليك مع زيت القرنفل ، ومضغه واحدة بعد وجبات الطعام للحفاظ على الفم والأسنان الخاص بك نظيفة وخالية من الألم

– إذا كنت لا ترغبون في وجود البصل في سلطتك ، كنت للتو قد ترغب في إعادة النظر فيها . البصل جيدة لفمك وصحة الفم والأسنان لأنها تقتل البكتيريا والجراثيم بشكل فعال في الفم

– زيارة طبيب الأسنان بانتظام للتأكد من أن فمك هو صحي وعدم المساس نظافة الفم

– ضمان استخدام الخيط في كثير من الأحيان للتخلص من جزيئات الطعام والمكونات التي يمكن أن ربما يكون مختبئا في فمك والفجوات في الأسنان . إن لم يكن ذلك ممكنا ، تأكد من الخيط قبل أن تصل إلى الفراش ليلا

– وغسول الفم هو وسيلة مذهلة لتنظيف الفم والأسنان . استخدام غسول الفم جيدة مع الفلورايد للحصول على الحماية الفعالة من البكتيريا والبلاك

دراسات وابحاث :

تشير احدى الدراسات الامريكية أن زيت الزعتر تعمل كعلاج جيد لتسوس الأسنان . ولتجنب تسوس الأسنان ، وهو يستخدم كمعجون الأسنان عن طريق خلط مع قليل من الملح ، واستعماله مع فرشاة الاسنان مرة واحدة على الأقل في اليوم مع هذا الخليط للحفاظ على أسنان صحية .