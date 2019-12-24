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شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق خطيرة.. ذا ما يحدث عند وضعكم الهاتف في غرفة نومكم! والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
بهدف الحصول على نوم صحي، ينصح الدكتور "حكمت يلماز" من جامعة "مانيسا جلال بايار" التركية، بإبعاد الهاتف المحمول عن غرفة النوم بعد الساعة الحادية عشرة، لأن الأشعة والضوء المنبعثين عنه يؤخّران النوم.
و بحسب الدكتور "يلماز"، فإن إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم، يتأثر سلبا" بعد الجلوس خلف الحاسوب أو استخدام الهاتف ليلا"، فلا يبلغ إفرازه للذروة، وهذا ما يؤخر الخلود للنوم.
كما أشار الدكتور الى أن نحو 20 شخصاً يحضرون كل يوم إلى مركز جمعية الأناضول لأبحاث النوم، و يشتكون من عدم الاستيقاظ صباحاً، واضطرابات تنفسية والتحرك الزائد خلال النوم، إلى جانب الأرق والنوم المفرط.
و ختم الدكتور يلماز بالإشارة الى أن قلة النوم تؤدي إلى موت الخلايا المبرمجة، وتحدّ من مقاومة الجسم للأمراض، وقد تسبّب جفاف البشرة، فضلاً عن "الضعف الجنسي، والنسيان" على المدى البعيد، أما النوم بالقدر الكافي فيقوّي جهاز المناعة.
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