هل تعاني من التهاب المفاصل.. تناول هذه الأطعمة!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

ربما سيقول غالبية الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل إنهم على استعداد لتجربة أي شيء من أجل تخفيف آلامهم. أما إحدى الطرق لفعل ذلك فهو اختيار طعامكم بذكاء.



ورغم عدم وجود حمية لعلاج هذا النوع من الأمراض، إلا أن هناك أطعمة يقول الأطباء إنها تساعد في تخفيف الالتهاب.

أولاً، تناول حوالي مائة غرام من السمك مرتين في الأسبوع، وخصوصاً أن الأسماك غنية بالأوميغا 3 والأحماض الدهنية والتي تقاوم البروتين الذي يسبب الالتهاب.

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حبوب الفاصولياء الغنية بالألياف تساعد في خفض نسبة البروتين الذي يسبب الالتهاب أيضاً. كما أنها تساعد في بناء العضلات.

هل تذكرون عندما كانت والدتكم تمنعكم من مغادرة طاولة الطعام قبل تناول الخضار؟ حسناً، الأم على حق دائماً. فالفاكهة والخضار من بين المصادر المهمة للمواد المضادة للأكسدة، والتي تقلل من الالتهاب.

أما السكر المُكرر والموجود في الأطعمة اللذيذة، فليس مفيداً لكم أبداً. فالالتهاب المزمن يعيق قدرة الجسم على تحليل السكر، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، والضغط على المفاصل، والإصابة بأمراض السكري والقلب.