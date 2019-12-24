أسباب يمكن أن تؤدي لحدوث حمل خارج الرحم

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الحمل خارج الرحم هو الحمل الذي يحدث في المكان الخطأ خارج الرحم. وتعتبر هذه الحالة من الحالات الطبية الحرجة التي قد تكون مميتة، ويجب السيطرة عليها وإنهاؤها بسرعة. فما هي سبب هذه الحالة وكيف يمكن علاجها؟ هذا ما سنقدمه في هذا الموضوع .



سبب الحمل خارج الرحم

غالباً يكون سبب الحمل خارج الرحم وجود عدوى أو التهاب أو مشكلة ما في قناة فالوب، وهناك أشياء أخرى قد تتسبب فى حدوث حمل خارج الرحم مثل:

- التدخين

- التهابات فى منطقة الحوض نتيجة عدوى معينة

- التعرض لجراحة سابقة فى قناة فالوب، أو فى منطقة الحوض وبعض علاجات الخصوبة

- التعرض لبعض المواد الكيميائية

- المرأة التى تستخدم اللولب كوسيلة لمنع الحم، ثم حدث حمل يمكن أن يتسبب وجود هذا اللولب فى الرحم إلى حمل خارج الرحم

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أعراض الحمل خارج الرحم؟

الحمل خارج الرحم فى الأسابيع الأولى من الحمل، عادة يسبب نفس أعراض الحمل الطبيعى، لكن بعد ذلك يحدث ألم حاد على جانب واحد من منطقة الحوض، ثم ينتشر الألم بمنطقة الحوض والبطن ويحدث نزيف مهبلي.

تشخيص الحمل خارج الرحم

يمكن تشخيص الحمل خارج الرحم عن طريق فحص الطبيب لمنطقة الحوض للتأكد من حجم الرحم، أو عن طريق اختبار الدم لمعرفة مستوى هرمون الحمل، ثم يكرر هذا الاختبار بعد يومين، المفروض أن قيمة هرمون الحمل تتضاعف. فإذا وجد أن مستوى هرمون الحمل قليل فلابد من وجود مشكلة مثل الحمل خارج الرحم.

علاج الحمل خارج الرحم

بعد اكتشاف الحمل خارج الرحم يقوم الطبيب بالتخلص منه مباشرة، ويمكن أن يتم ذلك بالأدوية أو بالجراحة حسب وقت اكتشافه، فإذا تم اكتشافه مبكراً فيمكن أن يعالج بالأدوية فقط دون الحاجة إلى الجراحة.