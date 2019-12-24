شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سحرية للتخلص من شحوم الارداف والكرش والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 إن كنتم ممن يبحث عن طريقة للتخلص من شحوم الارداف والكرش من دون اللجوء إلى أدوية التنحيف أو النظام الغذائي الصعب. جربوا هذا المشروب الجديد لجسم رشيق.

المكونات: كوب ماء مغلي ملعقة قشر حامض مبروش ملعقتين عصير حامض Advertisements ملعقة قرفة نصف ملعقة عسل طريقة التحضير: امزجوا كافة المكونات جيداً واتركوها لمدة 10 دقائق استخدموا المصفاة وصفوا المشروب جيداً يشرب قبل النوم بـ 3 ساعات و قبل فطور الصبح بنصف ساعة لمدة شهر على الاقل.

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