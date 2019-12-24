نصائح للقضاء على ترهلات ودهون البطن سريعاً!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

مشكلة وجود الترهلات في البطن لا تقتصر على البدينات فقط بل إن العديد من النحيفات يعانين منها، وهي مشكلة مزعجة خاصة لدى النساء اللاتي يبحثن عن أفضل الطرق لتنحيف البطن والقضاء على الترهلات والدهون فيها.



ومن أجل هذا نعرض عليكِ هذه النصائح للقضاء على الترهلات والدهون في البطن.

1- إحرصي على شرب كميات وفيرة من الماء لأنها أكثر الطرق التي تساعدكِ في شد بطنكِ وتنحيفها كما أن القضاء على العطش يمنعكِ من الشعور بالجوع كثيراً والكمية التي ينصح بها في اليوم الواحد لا تقل عن ثمانية أكواب، وأن تشربي كوب من الماء البارد قبل تناول الطعام بعدة دقائق.

2- إشربي الشاي الأخضر لأن الدراسات الطبية أثبتت مقدرته الكبرى في إنقاص الوزن الزائد وفي تعزيز عملية تمثيل الجسم للغذاء لأن الدهون الزائدة يتم استهلاكها من أجل إنتاج الطاقة مما يساهم في تخلصكِ من الوزن الزائد في جسمكِ وبالأخص في بطنكِ.

3- تناولي ثلاث وجبات في اليوم على الأقل على أن تكون وجبة الغداء أو العشاء هي الأكبر أما الوجبتين الأخريين يكونان خفيفتين فتتناولي فيهما الحساء أو السلاطة و ما شابه.

4- لا تحوعي نفسك وتهملي تناول وجبة وبالأخص وجبة الإفطار، لأن هذا يؤدي إلى التأثير سلبياً في معدلات السكر في الدم الذي سيؤدي إلى تناولكِ المزيد من الطعام في الوجبة التالية.

Advertisements

5- ابتعدي عن تناول الأطعمة السريعة والحلويات والمشوربات الغازية والمحلاة لأنها من أكثر مكسبات الدهون في البطن.

6- قبل أن تتناولي الفول قومي بضربه في الخلاط لأنه يستغرق وقتاً طويلاً في الهضم مما يجعل الضغط على المعدة زائداً مما يتسبب في ظهور الترهلات في البطن.

7- تناولي اللبن كل يوم قبل أن تخلدي للنوم لأنه يعالج الدهون في البطن ويشد ترهلاتها نظراً لإحتوائه على مادة تسهل وتسرع عملية الهضم وتقضي على الدهون في البطن.

8- قومي بتأدية تمرين أثناء جلوسكِ على الكرسي فشبكي يديكِ وحركيها للأمام ثم للأعلى وحاولي أن تلمسي رأسكِ بركبتيكِ وكرريه لعدة مرات.

9- لكي تشدي عضلات بطنكِ السفلية والعلوية استلقي على ظهرك وارفعي قدميكِ عاليا ثم شبكي يديكِ خلف رأسكِ وحاولي رفع رأسكِ قدر استطاعتكِ.

10- استبقي على الأرض وارفعي رجليكِ وحركيها في حركات دائرية كأنكِ تركبين دراجة لمدة دقيقة ثم استريحي قليلاً، وأعيدي الكرة مرة أخرى حتى عشر مرات.