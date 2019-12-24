لماذا نكتسب وزنا أكبر في الشتاء.. ونصائح لتجنب تخزين السعرات الحرارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر العلماء أن البشر لديهم غريزة لتخزين السعرات الحرارية خلال فصل الشتاء، ونتيجة لذلك نكتسب المزيد من الوزن في الطقس البارد.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" يميل الكثير منا إلى اكتساب بعض الكيلوجرامات الإضافية خلال فصل الشتاء، وذلك بفضل الكسل وتناول الأطعمة الدافئة المريحة للحصول على التدفئة، ولكن اكتشف العلماء بعض الأسباب الأخرى وراء اكتساب الوزن الزائد فى الشتاء.

السبات الشتوي

يعرف مصطلح السبات بشكل خاص للدببة، ولكن يشير العلماء إلى أن البشر أيضًا لديهم غريزة تخزين السعرات الحرارية خلال فصول الشتاء الباردة، حيث يميلون إلى استهلاك ما يقرب من 200 سعرة حرارية إضافية في اليوم لأن الشمس تبدأ في الغروب مبكرا.

قلة هرمونات النوم

تؤكد الدراسات أن قلة ضوء الشمس تؤثر على هرموناتنا (خاصة هرمونات النوم)، مما يؤدي إلى تطور الاضطراب العاطفي الموسم، ففي غياب أشعة الشمس ، تُنتج الغدد الصنوبرية هرمون الميلاتونين والذى يعرف باسم "هرمون النوم " الذي يمكن أن يجعلنا نشعر بالنعاس ، وإلى جانب ارتفاع مستويات الميلاتونين يزيد من الشهية وهو ما يدفعنا للشعور بالجوع في أيام الشتاء، وهذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.





زيادة معدلات الأيض

في فصل الشتاء، يزداد معدل الأيض لدينا من أجل حرق المزيد من الطاقة لتحقيق الاستقرار في درجة حرارة الجسم والحفاظ على الدفء، لتلبية الطلب الزائد على الطاقة في الجسم، نحتاج إلى المزيد من الطعام.





تناول الكثير من الأطعمة الدافئة

نريد عادة تناول الأطعمة الدافئة والمريحة والكثيفة في الشتاء لكى يساعد على تسخين الجسم وإمداده بالدفئ، وبالتالي نتناول الأطعمة المريحة مثل المعكرونة والصلصات الكريمية والحلويات الساخنة.





ممارسة أقل للتمارين الرياضية

نشعر بالكسل الشديد عند الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية في فصل الشتاء أو محاولة السير لمدة 30 دقيقة فى اليوم ، والكثير يقوم باستبدال ممارسة التمارين بكوب ساخن من الشوكولاتة أمام شاشات التلفزيون.

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نصائح لتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء

قلق حول زيادة الوزن في فصل الشتاء اتبع الخطوات التالية التى ستساعدك في الحفاظ على لياقتك ووزنك في الشتاء:





تجنب الوجبات الغذائية الثقيلة

الوجبات الغذائية الدسمة سوف تمدك بالطاقة ولكنها ستزيد من وزنك لذا قم باستبدالها بنظام غذائي متوازن وابتعد عن السكر وتناول بدلا منه السكر التمر وبعض من المسكرات، وابتعد عن الوجبات السريعة.





حافظ على روتين للتمارين البسيطة

حتى إذا لم تتمكن من الحفاظ على روتين التمرينات المنتظمة ، فما عليك سوى ممارسة رياضة المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.

تقليل تناول الكحول

كن حذرا من تناول الكحول لانها تزيد من السعرات الحرارية بالجسم، كما يمكن أن يزيد أيضًا مستويات الأنسولين ويجعلك تشعر بالجوع والشغف بالأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.





تناول الكثير من الخضار

املأ الجزء الأكبر من غدائك بمجموعة متنوعة من الخضروات، والباقي بكمية معتدلة من البروتين والكربوهيدرات، وتأكد من شرب الماء والبقاء رطب باستمرار بالماء.