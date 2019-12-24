شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة سهلة وبسيطة لمنع تساقط الشعر.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 تتعرض الكثير من النساء إلى مشكلة تساقط الشعر بسبب عدم الاهتمام بتناول الطعم الصحي مع إهماله لفترة طويلة، لذا إليكم هذه الخلطة الطبيعية التي ستعيد نضارة وصحة الشعر:

المكونات: 4 ملاعق زيت جوز الهند، 4 ملاعق زيت زبتون، 1 ملعقة خل تفاح، 2 بياض بيض. Advertisements طريقة تحضير وتطبيق الخلطة: - اخفقي بياض البيض جيدا في إناء ثمة أضيفي إليه الزيوت والخل وإمزجيهم جيدا إلى أن تحصلي على خليط متجانس. - الآن ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعتين ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو عادي. - كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع وستلاحظين الفرق بداية من الأسبوع الثالث.

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