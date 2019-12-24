أطعمة سامة في مطبخك.. تعرف عليها!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

نحن لن نتطرق في هذا المقال إلى الكلام عن أطعمة الفاست فود، مع أن خطورتها تبدو واضحة جداً. لكننا سنركز هنا على الأطعمة التي تبدو صحية وغير مؤذية ومع هذا يمكن أن تكون خطيرة إذا لم نحضرها بالشكل المضبوط. انتباه : إنها ليست سيئة بحد ذاتها ولكن طريقة تحضيرها يمكن أن تجعلها هكذا.



كثير من الأطعمة تحتوي بعض السموم التي لا نعرف عنها شيئاً والتي تؤثر فقط في حالات معينة لها علاقة بكيفية التعامل معها. إليكم بعض الأمثلة :

الفاصوليا الحمراء أو البيضاء المطهوة بشكل سيّء

يجب أن نطهو هذين النوعين من الخضار على درجة حرارة أعلى من 100°. لكن يجب أن ننقعهما عدة ساعات قبل هذا (مثلاً كل الليل). لأننا إذا لم نفعل هذا، تبقى فيهما مادة سامة (phytohaemagglutinin) يمكن أن تسبب مشاكل في المعدة.

بذور التفاح

تحتوي على مركب من الغليكوز والسيانيد المسمى أميغدالين amygdalin بكميات صغيرة. يجب أن نأكل كمية كبيرة من بذور التفاح للشعور بمفعولها السام. من جهة أخرى، يستطيع جهازنا الهضمي أن يتمثلها لكن من الأفضل أن نتجنب استهلاكها. نفس الأمر بالنسبة لنواة الدراق والخوخ !

اللوز المر

طعمه ليس جيداً في الفم، لكن من المحتمل أن يصادف أن تأكلوه. مع هذا، يجب أن تعرفوا أن الطعم المر لهذا اللوز ينشأ عن طعم الأميغدالين، وأيضاً من مادة أخرى سامة هي emulsin. عندما نأكل 20 لوزة مرة فهذا سيكون له عواقب خطيرة على صحتنا.

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البطاطس الخضراء

المادة الموجودة في براعم البطاطس تسمى السولانين. تنتجها البطاطس بحد ذاتها لتحمي نفسها من الحشرات والفطريات. لكنها سامة بكميات كبيرة. إذا وجدتم في البطاطس التي اشتريتموها من السوق واحدة مبرعمة، انزعوا البراعم وارموا الجزء الذي يحيط بها. إذا كانت قشرة البطاطس مخضرة، لا تطهوها قبل أن تقشرها جيداً.

البطاطا الحلوة

لا تستهلكوها نيئة أبداً، لأنها مؤذية جداً ويمكن أن تسبب تشنجات أو هذيان، وتصيب أيضاً الجهاز العصبي المركزي. يجب أن تسلقوها جيداً كي تتلف مادة ال dioscorine التي تحتويها وهي التي تسبب هذه المشاكل.

الطماطم (البندورة)

ثمرة الطماطم وأوراقها ليست مفيدة للصحة عندما تكون خضراء، لأنها في هذه المرحلة تحتوي على مادة ال tomatidine التي تسبب نفس أعراض البطاطا الحلوة. يزعم البعض أنها عندما تكون ما زالت خضراء، فهي تقلل من نسبة الكولسترول أو من الأورام. يجب أن نستهلك الطماطم الناضجة وليس أوراقها أبداً.

جوزة الطيب

إنها سامة عندما نستخدمها بشكل متواصل لأنها تحتوي مادة ال myristicine التي يمكن أن تسبب تشنجات عند بعض الأشخاص؛ ويجب عندها غسل معدتهم لتجنب مشاكل صحية أخطر.

الفطر الصالح للأكل

الفطر هو متعة حقيقية لكل ذواقي الطعام، لكنه يسبب توعكات عند بعض الأشخاص. بعض أنواع الفطر الصالحة للأكل تحتوي على ال l’hydrazine وهذا هو السبب الذي يجب أن تتجنبوا من أجله أن تتناولوه نيئاً لأنه يمكن أن يكون ساماً.