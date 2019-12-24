اتبع هذه النصائح وستتخلص من هذه الفطريات!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

يعاني العديد من الرجال من تكون فطريات القدمين بسبب ارتداء الأحذية لوقت طويل، أو الجوارب المصنوعة من الألياف الصناعية.



وقد تنتشر هذه الفطريات على خلايا الجلد الميتة وبشكل خاص بين الأصابع، ولذلك يتعرض لها بشكل أكبر الرياضين.

وللتخلص والوقاية من هذه الفطريات عليك إتباع هذه النصائح:

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1- أحرص على تجفيف قدميك بعد الاستحمام بشكل جيد.

2- إرتداء الجوارب المصنوعة من القطن وإبتعد تماماً عن الألياف الصناعية.

3- عليك نقع قدميك في الماء والملح مرتين في الأسبوع.

4- امسح قدميك بزيت شجرة الشاي قبل النوم.