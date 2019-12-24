النوم بارتداء الجوارب يؤثر صحة العينين.. هل هذا صحيح!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تعرض مناطق الجسم المختلفة للبرودة من أكثر الأشياء التي تزعج الفرد، ولذلك نحاول خلال فصل الشتاء إرتداء الملابس الثقيلة، ولكن تصبح هناك مشكلة كبيرة عندما نقوم بخلع الجوارب عند النوم.



والكثير من الناس تربط طوال الوقت بين صحة العين وإرتداء الجوارب عند النوم، ولكن هل بالفعل هذه العلاقة حقيقية؟

ولكن الأبحاث العلمية أظهرت المميزات والعيوب لإرتداء الجوارب، ونعرضها لكم في هذه النقاط التالية:

المميزات:

Advertisements

1- حماية القدم من البكتريا والعدوى الفطرية.

2- منع جفاف وتقشف القدمين.

3- منع تعرق القدمين.

العيوب:

1- إذا كانت الجوارب ضيقة فهذا قد يؤدي إلى احتباس الدم وعدم وصوله إلى أصابع القدمين.

2- إرتداء الجوارب على قدم غير نظيف قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى البكتيرية.