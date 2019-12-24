الكشف عن أعراض مرض السرطان في منطقتي الرأس والرقبة

كشفت ليليا ياكوفليفا، رئيسة قسم أورام الرأس والرقبة في مركز لوغينوف العلمي السريري بموسكو، أعراض مرض السرطان في منطقتي الرأس والرقبة.وقالت الخبيرة في حديث لإذاعة "موسكو تقول"، إن من بين الأعراض التي تشير إلى ضرورة مراجعة الطبيب، آلاما مجهولة المصدر، وأيضا ملاحظة وجود مناطق تصلب أو أورام لم ينتبه لها الشخص. كما قد يكون ظهور طبقة بيضاء أو حمراء على اللسان أو الغشاء المخاطي للفم، أو صعوبة في بلع الطعام وكذلك عدم ثبات الأسنان دون سبب واضح.

وتضيف، يجب ملاحظة نمو وتغير لون البقع الصبغية وكذلك ظهور التهاب مفاجئ في الأذن الوسطى، واحتقان الأنف وصداع لدى الشخص الذي لا يعاني من أمراض مزمنة.وتؤكد الخبيرة، أن الشفاء مرتبط بالتشخيص المبكر للمرض. لأن ذلك يضمن شفاء 84% من المرضى. ولكن للأسف بهذه الطريقة يشخص المرض لدى أقل من ثلث المصابين.

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