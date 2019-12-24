دائرة الثقافة والسياحة في الإمارات تكسر الرقم القياسي لموسوعة غينيس العالمية

حطمت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي الرقم القياسي لموسوعة غينيس العالمية، باستخدامها أكبر شاشة عرض بتقنية الواقع المدمج على الإطلاق وذلك ضمن إطار الحملة الإعلانية الرائدة التي تقوم بها الدائرة للترويج لعاصمة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للإنجازات.رواج سياحي في أبوظبي ينعش إيرادات الفنادق نمو إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي 46%

واستعانت الحملة التسويقية بلوحة الإعلانات الشهيرة التي يبلغ طولها 40 قدما والمعروفة باسم أضواء بيكاديلي في قلب العاصمة البريطانية "لندن"، مما أدى إلى تحويل الشاشة إلى تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع المدمج لعرض أبرز وأشهر المعالم السياحية في أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "عند وضع تصورنا لهذه الحملة الإعلانية، كنا على يقين بأننا نريد أكثر من مجرد عرض تقليدي لأبرز معالم أبوظبي في واحدة من أشهر مناطق العاصمة البريطانية، لذا، كنا نتطلع الى تجربة تفاعلية رائدة نحطم من خلالها الرقم القياسي لموسوعة جينيس العالمية لأكبر شاشة عرض باستخدام تقنية الواقع المدمج، واستمرت شاشة أضواء بيكاديلي بعرض أبرز معالم الإمارة بطريقة رائدة ومبتكرة حتى تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول".

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وعلاوة على تحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس العالمية، صُممت شاشة الواقع المدمج لتمنح المارة تجربة تفاعلية.

وقال الشيبة: "تم التقاط صور للزائرين بواسطة كاميرا جماعية عالية التقنية تُستخدم لأول مرة خصيصاً لهذه الحملة، بالقرب من النافورة الموجودة في الميدان، حيث تنقلهم إلى بعض من أبرز معالم أبوظبي السياحية من بينها الوجهات العائلية مثل عالم فيراري أبوظبي، والحياة البرية في جزيرة صير بني ياس، وجامع الشيخ زايد الكبير، هذا واستُقدمت هذه المعالم إلى العاصمة البريطانية باستخدام تقنية الواقع المدمج ثلاثي الأبعاد".

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الترويج لأبرز معالم أبوظبي فى قلب العاصمة البريطانية

كما أتيحت خلال هذه التجربة التفاعلية التي تم تشغيلها لمدة عشر دقائق كل ساعة على مدار أسبوعين بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني و8 ديسمبر/كانون الأول، الفرصة للفوز برحلة إلى أبوظبي بالشراكة مع الاتحاد للعطلات، عند التقاط المارة صورة سيلفي أثناء استمتاعهم بتجربة الواقع المدمج وتحميلها على competition.visitabudhabi.ae لتصويت الجمهور، وفازت الصورة التي نالت أعلى نسبة تصويت بالجائزة.

ويعد توقيت الحملة الذي أتى بين شهري نوفمبر وديسمبر، خطوة استراتيجية حيث عرضت الشاشة كذلك رسائل عن حالة الطقس.

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