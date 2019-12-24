فيديو معلوماتى.. نظام غذائى صحى للوقاية من النوبة القلبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب من أكثر الأمراض التى تسبب الوفاة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، توفى أكثر من 17 مليون شخص بسبب أمراض القلب فى عام 2012، وأيضًا أكدت المنظمة أن 80% من النوبات القلبية يمكن الوقاية منها، باتباع نظام غذائى والرياضة والإقلاع عن التدخين، وفقًا لموقع step to health، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على نظام غذائى للوقاية والتعافى من النوبة القلبية. نظام غذائى صحى للوقاية من النوبة القلبية: １- الفواكه والخضراوات نظام غذائى صحى للوقاية من النوبة القلبية: １- الفواكه والخضراوات -تزيد من البوتاسيوم والمغنيسيوم.. من المعادن الهامة لأنظمة القلب. -تخفض الصوديوم الذى يسبب ارتفاع بضغط الدم. ２- زيت الزيتون البكر الممتاز ２- زيت الزيتون البكر الممتاز - غنى بالدهون الصحية ويزيد الكوليسترول الجيد المفيد لصحة القلب. ３- المكسرات ３- المكسرات -غنية بأوميجا 3 المرتبطة بصحة القلب. - تحتوى على الأرجينين "حمض أمينى ينظم ضغط الدم". Advertisements - تحتوى على فيتوستيرول "مركبات تخفض نسبة الكوليسترول الضار وتمنع امتصاصه فى الأمعاء". ４- الشاي ４- الشاي -يحتوى على الكاتشين.. مادة تمنع الكوليسترول الضار وتمنع تجلط الدم. -يحتوى على كيرسيتين.. الذى يحسن وظائف الأوعية الدموية. ５- الأسماك الزيتية ５- الأسماك الزيتية غنية بالدهون الصحية للقلب.

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