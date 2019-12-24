شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء لا تفعليها عند علاج السخونية لدى طفلك.. منها الاستحمام بالماء البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى أو السخونية من الأشياء التى تشكل خطورة كبيرة إذا لم يتم علاجها، وعلى الرغم من خطورتها إلا إنها مفيدة، حيث إنها تنتج عن استجابة الجهاز المناعى الذى يقوم برفع درجة حرارة الجسم لقتل البكتيريا والميكروبات، وترتكب كثير من الأمهات أخطاء عند علاج السخونية لدى طفلك، فى هذا التقرير نقدم نصائح حول ما يمكنكِ فعله وما يجب ألا تفعليه لعلاج سخونية الأطفال، وفقاً لموقع "uhhealthy".



السخونية عند الاطفال

وقالت إيرين فرانك، طبيبة الأطفال: "الحمى، هى استجابة الجسم للعدوى وعلامة على أن الجسم يعمل كما ينبغي".

وأضافت أن كثيرا من الآباء ليسوا متأكدين متى يجب عليهم الاتصال بالطبيب إذا ارتفعت درجة حرارة طفلهم، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة أو إذا كنت قلقًا أكثر من أي وقت مضى، فإن الأمر يستحق على الأقل إجراء مكالمة للتحقق مع طبيبك.

وسيحاول طبيبك معرفة سبب الإصابة بالحمى، وعادةً ما يكون السبب الرئيسي هو الإصابة بالبرد أو فيروس. وفي بعض الأحيان قد تكون السخونية بسبب التهاب بكتيري، مثل التهاب الحلق أو التهاب الأذن.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في خفض حرارة طفلك، مثل:

- استخدم دواء خافض للحرارة يساعد فى التحكم فى درجة الحرارة.

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- راقبى الجرعات وأعطيها لطفلك بانتظام: على الرغم من أنه من الجيد إعطاء طفلك أسيتامينوفين أو إيبوبروفين، إلا أنه يجب إعطاء الجرعات الصحيحة، ومن المقبول أيضًا التبديل بين أسيتامينوفين وإيبوبروفين أثناء علاج الحمى ويستغرق الدواء من 30 إلى 60 دقيقة حتى يسرى مفعوله.

- ضعي كمادات باردة: إذا شعرتِ أن بشرة طفلك ساخنة فقد توفر قطعة قماش باردة على الجبهة بعض الراحة.

- شرب السوائل: توفير مجموعة متنوعة من المشروبات إلى جانب الماء، يساعد فى خفض الحرارة، حيث يحتاج جسم الطفل أثناء المرض إلى السوائل، حيث أن شرب السوائل مهم للأطفال المرضى.



علاج السخونية

إذا كان طفلك يعاني من الحمى فلا تقومى بالأشياء التالية:

- لا تقومى بإعطائه حمام ماء بارد، حيث قد يسبب للطفل الكثير من عدم الراحة.

- لا تدفعى طفلك لزيادة نشاطه البدنى أو الذهاب لممارسة الرياضة واللعب، يجب على الأطفال تقليص أنشطتهم والراحة قدر الإمكان عند الإصابة بأى مرض.