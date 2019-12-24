شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سحرية طبيعية للتخلص من الجيوب الأنفية.. و ما هي أسبابه؟! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 يعاني الكثير من الجيوب الأنفية وأكثر ما يؤلم صداع الجيوب الأنفية ويزداد هذا الصداع مع دخول فصل الشتاء وارتفاع درجة الحرارة ، ولقد أصبحت الجيوب الأنفية منتشرة بين الكبار والصغار .

أعراض الجيوب الأنفية : نوبات عطس متتاليه الم في عظام الوجنتين رشح متواصل السعال العوامل التي تزيد من التهاب الجيوب الأنفية : هناك بعض العوامل التي تسبب في زيادة التهاب الجيوب الأنفية : Advertisements الترطيب : يزيد التهاب الجيوب الانفيه بسبب جفاف الهواء حاول ان تكون الحجرة التي تجلس بها جيده التهويه . .البقاء باردا : عدم التعرض لدرجات حرارة عاليه حتي لا تدف ممرات الانف فجفاف ممرات الانف يعني جفاف الجيوب الأنفية وهو الأمر الذي يؤدي لزيادة التهاب الجيوب الأنفية . وصفة منزلية للتخلص من الجيوب الأنفية : قم بإحضار أناء صغير ووضع بداخل مياه مع ملعقة صغيرة من الملح ويقو المريض بميل رأسه إلى احد الجانبين أمام حوض الحمام ويقوم بوضع قليل من هذه الماء في يده ويقوم باستنشاقها حيث تقوم هذه الوصفة بترطيب الجيوب الأنفية وتخفيف الألم

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