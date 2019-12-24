شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أنواع الكحول وأضرارها.. وطريقة الوقاية منها! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الكحول مادة طبيعية تتشكل نتيجة تفاعل السكر المتخمر مع بذور الخميرة، و لبعض أنواع الكحول تأثير مسكر، فهي تؤثر على العقل و تحدث تباطؤ في أجزاء الجسم والحركة وتباطؤ في التفكير الإيثانول يعرف الإيثانول بالكحول الإيثيلي و هو الكحول الموجود في المشروبات الكحولية.



يتكون من مجموعة هيدروكسيل واحدة، و للإيثانول العديد من الإستخدامات الأخرى أيضاً فهو يعمل مذيباً للتفاعلات الكيميائية و يدخل في الأصباغ و الطلائات، و هو من العناصر المهمة التي تدخل في تحضير المنكهات والروائح والمطهرات.

حالة الشخص السكران

يكون السكران في حالة عدم كفاءة ذاتية وجسمية وعقلية حيث يضعف بصره ويضطرب إدراكه وتقل قدرته على حل المشكلات وتضعف قدرته على تذكر الحوادث السابقة، ويشعر الشخص بانخفاض الكفاءة وتدني الخوف.

أعراض التهاب الدماغ الناتج عن تناول الكحول:

1) التشوش الذهني.

2) شلل الأعصاب التي تحرك العين.

3) صعوبة التنسيق مع العضلات.

أعراض تناول الحكول:

1) ضعف الذاكرة والفهم.

2) تأخر ردود الفعل.

3) عدم وضوح الرؤية وضعف الحواس الأخرى.

4) الدوران.

5) التقيؤ.

6) ارتباك.

7) غيبوبة.

8) ضعف حاسة السمع.

9) تشمع الكبد.

10) صعوبة تحقيق التوازن والمشي.

11) ردود الفعل المتغيرة.

12) انخفاض بشكل ملحوظ بمعدل ضربات القلب.

13) سلس البول.

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14) هفوات داخل وخارج وعيه.

15) فقدان الألم.

16) زيادة احتمالية التعرف للإصابة بالتهاب المعدة والبنكرياس والقرحات.

توجد عدة مراحل يمر بها شارب الكحول أثناء تناوله للحكول:

1) تسخن في الحالة المزاجية.

2) زيادة الثقة بالنفس والشجاعة.

3) تقصير فترة الانتباه.

تعريف منظمة الصحة العالمية للكحوليين عرفت مدمن الكحول الشخص الذي يتناول الكحول إلى درجة التعارض مع صحته الجسمية والعقلية والنشاطات الاجتماعية للفرد.

أسباب تناول الكحول؟

الأسباب الشخصية نقص في المهارات الاجتماعية مع الآخرين، تدني مفهوم الذات لدى الفرد، المشكلات مع الاشخاص.

عدم التوجيه عند وقوع المشاكل لذلك يلجأ المراهق لتناول الكحول، وعدم امتلاك المراهق مهارات لحل المشكلات ولإدارة غضبه وانفعالاته.

الوقاية من الكحول عند المراهقين:

1) إعطاء حصص توجيه للطلاب عن الكحول ومخاطرها.

2) تدريب الطلاب على مهارات حل المشكلات.

3) عقد اجتماعات لأولياء الأمور.

4) استضافة طبيب يتحدث عن تأثير الكحول.

5) تفعيل الأنشطة اللامنهجية في المدرسة وممارسة الرياضة.

6)التركيز على القيم الاجتماعية عند الطلبة وجعلها جزء أساسي في حياة الطلبة.

7) مشاركة الطلبة بالأعمال التطوعية للمدرسة.

8) العمل على تعبئة أوقات الأطفال من خلال الرحلات والنشاطات.

9) تدريب الطلاب على التخلص من الضغوط مثل إعداد الطعام وإعداد الحفلات أو القيام بالرحلات والنشاطات التطوعية.

10) تعليم الأهل مهارات التواصل فيما بينهم والمشاركة على النقاش والحديث والمهارات الاجتماعية ومهارة التواصل بين الوالدين وأبنائهم.