البصل للتخلص من الشعر الأبيض.. تعرفوا على الوصفة!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

مشكلة الشعر الأبيض لا تقتصر على النساء اللاتي تقدمن في العمر فقط، ولكن أحياناً تُصبح مشكلة الفتيات صغيرات السن أيضاً. فالعامل الوراثي له دور كبير في الأمر، فما السبب والحل لهذه المشكلة سواء كنتِ صغيرة في السن أم كبيرة؟



يعود السبب في ظهور الشعر الأبيض، هو ضعف قدرة بصيلات الشعر على إنتاج الميلانين. وهي المادة الصبغية المسئولة عن إمداد الشعر بلونه الطبيعي، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.

الحل: عصير البصل:

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يساعد البصل على تحفيز نمو الشعر، ويقلل من ظهور الشعر الأبيض. كما أنه يعزز الدورة الدموية، ويُساعد على تجديد بصيلات الشعر وتنظيف فروة الرأس.

الطريقة:

- قومي بتقشير البصل، وقطعيه.

- اعصريه لاستخراج عصير البصل.

- قومي بتدليك رأسك بالعصير جيداً.

- اتركيه على شعرك لمدة 15 دقيقة أو أكثر، ثم اغسليه بالشامبو جيداً.