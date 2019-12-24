شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية للفجل.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية وتحسين الصحة يعتبر الفجل من الخضروات المفيدة.

إليكم إبرزها: - إذابة دهون الجسم خاصة منطقة الأرداف. - حرق السعرات الحرارية. - تنظيم عملية الهضم. Advertisements - الحفاظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم. - يساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية. - يحتوي على كمية كبيرة من الحديد التي تمنع تساقط الشعر. - يقوي الأظافر. - تقوية الأعصاب. - التخلص من السعال. - يحافظ على نضارة البشرة ويمنع التشققات.

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