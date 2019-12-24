ماذا يحدث لجسمك بعد الغرغرة بالشاي!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

يعتبر الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في العالم ، كما أنه يعتبر من المنبهات ، نظرًا لإحتوائه على الكافيين الذي يعمل على تنشيط الذهن.



لعلك أول مرة تعرف أن الشاى ليس للشرب فقط ، و لكن يمكن إستخدامه كماسك لعلاج الهالات السوداء ، كما أنه يدخل فى العديد من مستحضرات التجميل ، خاصًة مستحضرات تجميل البشرة.

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فى هذا الصدد ، نشر فى وقت سابق مجموعة من أبحاث صادرة عن أطباء هنود مختصين بطب الأسنان ، و أكدت الأبحاث الصادرة عنهم أن الغرغرة او المضمضة بالشاى يعمل على إزالة الجير من الأسنان.

و أكد الأطباء أن خلال الفترة المقبلة سيتم عمل تجارب على العديد من الأشخاص اللذين يعانون من إلتهابات فى اللثة ، و ذلك حتى يتأكد الأطباء أن هذه التجربة تفيد فى علاج مشكلة الجير المتراكم فى الأسنان ، و خاصًة أن الشاى الأسود و الأخضر يحتويان على خواص مضادة للبكتريا ، و تعمل على تطهير الفم.

و أضاف الأطباء أن الشاى يحتوى على مركبات التانين التى تعمل على إزالة الترسبات الجيرية من الأسنان ، بحسب ما تم نشره فى صحفة الديلى ميل البريطانية.