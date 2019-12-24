شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون يكشفون أسباب الإصابة المتكررة بـ«انسداد الأنف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يرجع المختصون أسباب انسداد الأنف عادة إلى الإصابة بنزلة برد، التي غالباً ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع تقريباً، حسبما أوردت مجلة “الصيدليات الحديثة”.

وأوضحت المجلة الطبية الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثراً جانبياً لأحد الأدوية.

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.