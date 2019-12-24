شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائى لسرطان الثدى يرتبط بعودة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن مريضات سرطان الثدى اللائى يستخدمن المكملات الغذائية أثناء فترة العلاج الكيميائى ربما يكن أكثر عرضة لخطر عودة المرض والوفاة.

وأفاد باحثون فى دورية علم الأورام السريرية أنه يبدو أن استخدام المكملات الغذائية التى تزيد مستويات مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين بـ12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية يحد من فعالية العلاج الكيميائى.

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وقالت كريستين أمبروسون رئيسة قسم الوقاية من السرطان ونائبة رئيس قسم العلوم السكانية في مركز روزويل بارك للسرطان في نيويورك "نستخلص من هذه الدراسة وغيرها من الأبحاث أنه قد لا يكون من الحكمة تناول المكملات الغذائية أثناء العلاج الكيميائي".

وأوضحت أنه "يعتقد أن مضادات الأكسدة قد تتداخل مع قدرة العلاج الكيميائي على قتل الخلايا السرطانية" وأضافت "الطريقة الوحيدة التي يعمل بها العلاج الكيميائي هي توليد الكثير من الإجهاد التأكسدي داخل الخلية. والفكرة تتلخص في أن مضادات الأكسدة قد تمنع الإجهاد التأكسدي وتجعل العلاج الكيميائي أقل فعالية".

وقالت أمبروسون إن الأطباء ينصحون المرضى منذ عدة سنوات بعدم تناول مضادات الأكسدة أثناء العلاج الكيميائي. وأضافت "لكن لم تكن هناك بيانات تجريبية قوية تدعم هذه التوصية".