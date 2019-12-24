شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. ما هى مشكلة انسداد القنوات الدمعية فى العين وطرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دموع كثيرة ولم يستطيع الشخص إيقافها وفي بعض الأحيان دموع داخل العين دون نزولها مع التهاب شديد، ويصاحب هذا الأمر الم شديد في العين، وعند الذهاب للطبيب يقول أن هذا الشخص يعاني من انسداد في القنوات الدمعية، وبعض الأشخاص يحتاجون لأجراء عملية جراحية، والأخرين يتم شفائهم بالأدوية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا المرض وفقا لموقع "mayoclinic.".

ما هو انسداد القنوات الدمعية؟

تعرض الشخص للإصابة بانسداد في القنوات الدمعية يعرضه لعدم قدرة العين علي إفراز الدموع بشكل طبيعي، وهذا الأمر يتسبب في جعل العين متعرضة للتهيج الشديد وهذا يتسبب في تعرض العين للانسداد الجزئي أو الكلي لصرف الدموع بالعين، وهذا الأمر يتعرض للإصابة به الأشخاص نتيجة لورم أو فيروس.



اسباب انسداد القنوات الدمعية

ما هي أعراض الإصابة بانسداد في القنوات الدمعية؟

هناك العديد من الاعراض التي تؤيد الإصابة بانسداد في القنوات الدمعية، ومنها:

-زيادة إفراز الدموع.

-التهاب في العين ووجود احمرار بها.

-العدوى أو الالتهاب المتكرر للعين.

-تورُّمًا في العين والجفون.

-إفراز مخاط أو صديد من العين.

-ظهور زغللة في الرؤية.

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ما هي أسباب الإصابة بانسداد القنوات الدمعية؟

بعض الأسباب المؤدية للإصابة لانسداد القنوات الدمعية، ومنها:

-قد يكون هذا الانسداد عيب خلقي.

-قد تكون تغييرات مرتبطة بالتقدم في العمر.

-التعرض لعدوى أو التهاب في العين.

-إصابة أو صدمة أو حادث في العين يتسبب في التعرض لانسداد في القنوات الدمعية.

-الورم في الأنف يزيد فرص التعرض لانسداد في القنوات الدمعية.

-الإصابة بالتهاب العين المزمن يزيد من فرص الإصابة بانسداد في القنوات الدمعية.

-كما أن التعرض للجراحة السابقة في العين يعد من الأمور التي تزيد تعرض العين لانسداد في القنوات.



انسداد القنوات الدمعية

ما هو علاج انسداد القنوات الدمعية؟

هناك العديد من أنواع العلاج فقد يحتاج المريض لبعض الأدوية التي تساهم في علاج الأمر، كالمضادات الحيوية، أو في بعض الأحيان يكون العلاج هو جراحة.