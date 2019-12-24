الخير في الهند.. حفل زفاف جماعي لـ271 يتيمة بمبادرة من ثري بمدينة سورات

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

شهدت مدينة "سورات" فى الهند إقامة حفل زفاف جماعي لـ271 عروساً يتيمة بمبادرة من رجل ثري يموّل حفلات زفاف جماعية منذ ثماني سنوات انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية بتزويج العازبات، وإيمانا منه بعقيدة أن تزويج العرائس نعمة من الله.



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ووفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتم تنظيم حفل الزفاف الجماعى في إطار مبادرة سنوية من قِبل رجل أعمال، وتم تنظيم وتمويل حفل زفاف جماعي ضخم للمئات من العرائس اليتيمات في الهند، ويستمر الحدث في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر، الذي يشهد تزويج 271 عروساً فى "سورات"، وهي مدينة كبيرة بجانب نهر التابي، في ولاية جوجارات غرب الهند.

ويضم حفل الزواج الجماعى لليتيمات خمس مسلمات، واحدة من نيبال وتنتمي فتاتان لولاية «أوتار براديش»، وخمس من ولاية «ماهاراشترا»، وواحدة من كل من «جهارخاند وأوديشا»، كما يمول الزفاف الجماعي، الذي يقام على بُعد نحو 270 كم رجل الأعمال أحمد آباد منذ ثماني سنوات متتالية، بالإضافة إلى رجل يدعى "ماهيش سافاني" الذي يقوم بتمويل وتنظيم حفلات الزفاف الجماعية للفتيات اليتيمات كل عام منذ عام 2010.