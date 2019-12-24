شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكركم للعناية بالقلب والجلد والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الكركم من الأعشاب المكتسبة شهرة كبيرة ليس على مستوى الهند فقط ولكن أصبح على مستوى العالم أيضا، وهذا ليس بسبب دخوله فى أشهر الأكلات ولكن لفوائده بفضل مادة الكركمين التي لها القدرة على الحد من الالتهابات، وتضميد الجروح، وتحسين صحة الجلد، وحماية القدرات المعرفية، وتخفيف صعوبات الدورة الشهرية.

الكركم وفقا لتقرير موقع "organicfacts" يساعد أيضا في القضاء على الاكتئاب، وتخفيف الألم، وإبطاء الشيخوخة، وحماية الجهاز الهضمي، ومنع السرطان.

الكركم واحدة من أكثر الأعشاب الغنية بالمواد الغذائية، حيث يحتوى على كميات جيدة من البروتين وفيتامين C والكالسيوم والحديد والألياف الغذائية والصوديوم، وحوالى 24 سعرا حراريا في ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق الكركم، كما يوفر أيضًا إمدادًا غنيًا بفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز.

وتشمل الفوائد الصحية الأعلى للكركم ما يلى:

يؤكد الباحثون من جامعة أريزونا الأمريكية أن الكركم بسبب وجود مادة الكركمين، يعمل كعامل قوى مضاد للالتهابات، وحتى المرهم الموضعي يمكن أن يقلل من التهاب البواسير.

الكركم يساعد في الحفاظ على بشرتك صحية من خلال منع ظهور البثور عن طريق تثبيط نمو البكتيريا المسببة للبثور، وتقليل إفراز الزيت عن طريق الغدد الدهنية.

كما أن الاستخدام المستمر للكركم يزيل ندبات حب الشباب، مما يجعل بشرتك خالية من العيوب والتوهج، كما تعمل خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات على تسريع التئام الجروح وتهدئة تهيج الجلد.

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الكركمين الموجود في الكركم هو أحد مضادات الأكسدة التي تكافح علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والتصبغ عن طريق كبح نمو الجذور الحرة.

يساعد الكركم في تسريع معدل الأيض وتتيح لجسمك حرق عدد كبير من السعرات الحرارية، مما يؤدى إلى فقدان الوزن، كما أنه مفيد فى الحد من كتلة الدهون وإزالة السموم من الكبد، والتى تعد من العوامل الأساسية المساهمة في جهود تخفيف الوزن التي يسببها النظام الغذائي.

كما يمكن أن يكون الكركم مكملاً مثالياً لفقدان الوزن لأنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL (السيئ). كما أنها مسئولة عن قمع العوامل الالتهابية في العضلات والبنكرياس والخلايا الدهنية.

تعمل مركبات الكركم العضوية النشطة على تحسين وظائف الكبد وتقليل مستويات السمية فى الجسم عن طريق تحفيز الجهاز اللمفاوي وإزالة السموم بكفاءة.

يعمل مسحوق الكركم على منع تخثر الدم عن طريق تكتل الصفائح الدموية بالقرب من بعضها البعض.

الكركم غنى بالكركمين وفيتامين B6 الذى يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، كمما يمكن أن يمنع فيتامين B6 إنتاج الحمض الأميني، وهو منتج ثانوي سلبي يضر بجدران الخلايا، هذه الجدران الضعيفة يمكن أن تسبب عددًا من المضاعفات في القلب ، خاصةً عندما تتفاقم بسبب ارتفاع ضغط الدم أو تراكم البلاك.

يوازن الكركمين مستويات الكوليسترول في الدم مباشرة عن طريق التخلص من الكوليسترول الضار (LDL) الزائد من الشرايين والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد هذا في منع تصلب الشرايين ، وعندما يقترن بأوعية دموية أقوى.