تعرف علي أهم 5 أعراض سرطان الغددة الدرقية

ازدادت مؤخرًا نسبة المصابين بسرطان الغدة الدرقية التي تقع في قاعدة الرقبة أسفل تفاحة أدم، لكن بشكل عام لا يستطيع البعض اكتشاف سرطان الغدة الدرقية في مراحله المبكرة، بل بعد فترة من الإصابة به.

هناك العديد من الإشارات التي تنذرك بضرورة الفحص للاطمئنان حول مدى الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وبحسب موقع thehealthy.

إليك أبرز الأعراض التي تظهر على المصاب بسرطان الغدة الدرقية:

1- نتوء في الرقبة

وتظهر على شكل كتلة كبيرة في الجزء الأمامي من الرقبة تحت تفاحة أدم.

2- تغيير الصوت

يقع العصب الحنجري المتكرر الذي يتحكم في العضلات التي تفتح وتغلق الحبال الصوتية ، خلف الغدة الدرقية مباشرة، و في حالات نادرة ، يمكن أنتمتد الأورام السرطانية ، إلى ما وراء الغدة الدرقية ، فتلحق الضرر بالعصب وتؤثر على الصوت .

3- سعال مزمن

يتعرض المصابون بسرطان الغدة الدرقية إلى سعال غامض لا يأتي مع أعراض أخرى كالبرد والأنلفلونزا .

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4- صعوبة في البلع

عندما تنمو الكتلة السرطانية على الغدة الدرقية تسبب صعوبة في بلع الطعام، وهي أبرز إشارة على سرطان الغدة الدرقية .

5- ألم بالرقبة

الشعور المستمر بألام في الرقبة وقد يمتد الألم حتى الأذنين .

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