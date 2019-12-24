في اليوم العالمي لـ مرض الإيدز، أثبتت الدراسات أنه قد تختلف الأعراض التي يتعرضون لها النساء والرجال بشكل عام بناءً على المخاطر المختلفة التي يواجهها الرجال والنساء إذا كان لديهم الإيدز. وأكد موقع "health line" أن كل من الرجال والنساء المصابين بـ الإيدز، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، ومع ذلك قد تكون النساء أقل عرضة للرجل من ملاحظة البقع الصغيرة أو تغييرات أخرى على الأعضاء التناسلية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء المصابات بـ الإيدز معرضات بشكل متزايد لخطر:
• التهابات مهبلية متكررة، بما في ذلك التهاب المهبل الجرثومي
• مرض التهاب الحوض (PID)
• تغيرات الدورة الشهرية
• فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، والذي قد يؤدي إلى سرطان عنق الرحم
قد يهمك أيضا:
روسيا تؤكّد أنّ 60% من إصابات "الإيدز" انتقلت بسبب العلاقات الجنسية
دراسة تكشف مكان اختباء فيروس "الإيدز" في الجسم وتبشّر باقتراب علاج نهائي
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أهم أعراض مرض الإيدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.