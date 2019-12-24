تعرف علي أهم أعراض مرض الإيدز

في اليوم العالمي لـ مرض الإيدز، أثبتت الدراسات أنه قد تختلف الأعراض التي يتعرضون لها النساء والرجال بشكل عام بناءً على المخاطر المختلفة التي يواجهها الرجال والنساء إذا كان لديهم الإيدز. وأكد موقع "health line" أن كل من الرجال والنساء المصابين بـ الإيدز، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، ومع ذلك قد تكون النساء أقل عرضة للرجل من ملاحظة البقع الصغيرة أو تغييرات أخرى على الأعضاء التناسلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء المصابات بـ الإيدز معرضات بشكل متزايد لخطر:

• التهابات مهبلية متكررة، بما في ذلك التهاب المهبل الجرثومي

• مرض التهاب الحوض (PID)

• تغيرات الدورة الشهرية

• فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، والذي قد يؤدي إلى سرطان عنق الرحم

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