تعرف علي أهم أعراض مرض الربو

اعراض مرض الربو تختلف من شخص لآخر، ولكن الربو هو حالة تضيق فيها الخطوط الهوائية وتنتفخ وتنتج مخاطًا إضافيًا، وبالتالى يواجه المصاب بمر الربو صعوبة فى عملية التنفس ويثير السعال والصفير وضيق التنفس، وغيرها من الأعراض التى تظهر على الشخص المصاب، لذلك سنعرض لكم فى سياق التقرير التالى اعراض مرض الربو.

اعراض مرض الربو وعلاجه :

1- ضيق في التنفس

2- ضيق الصدر أو الألم

3- اضطرابات النوم الناجمة عن ضيق التنفس أو السعال أو الصفير

4- صوت صفير أو صفير عند الزفير (الصفير هو علامة شائعة على الربو عند الأطفال)

5- نوبات السعال أو الصفير التي تتفاقم بسبب فيروس الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الأنفلونزا

6- الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق السريع في كثير من الأحيان

7- الربو الناجم عن التمرين، والذي قد يكون أسوأ عندما يكون الهواء باردًا وجافًا

8- الربو المهني ، ينجم عن المهيجات في مكان العمل مثل الأبخرة الكيميائية أو الغازات أو الأتربة

9- الربو الناجم عن الحساسية ، والذي تحدثه المواد المحمولة بالهواء ، مثل حبوب اللقاح ، أو جراثيم العفن ، أو نفايات الصراصير ، أو جزيئات الجلد ، واللعاب المجففة التي ألقاها الحيوانات الأليفة (وبر الحيوانات الأليفة)

اسباب مرض الربو

1- المواد المحمولة بالهواء ، مثل حبوب اللقاح ، عث الغبار ، جراثيم العفن ، وبر الحيوانات الأليفة أو جزيئات نفايات الصراصير

2- التهابات الجهاز التنفسي ، مثل نزلات البرد

3-النشاط البدني (الربو الناجم عن التمرين)

4-الهواء البارد

5-ملوثات الهواء والمهيجات، مثل الدخان

6-بعض الأدوية ، بما في ذلك حاصرات بيتا ، الأسبرين ، إيبوبروفين (أدفيل ، موترين آي بي ، أدوية أخرى) ونابروكسين

7- الكبريتات والمواد الحافظة المضافة إلى بعض أنواع الأطعمة والمشروبات ، بما في ذلك الروبيان والفواكه المجففة والبطاطس المصنعة والبيرة والنبيذ

8- مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، وهي حالة يعيد فيها أحماض المعدة إلى الحلق.

اعراض مرض الربو وعلاجه

عادة ما يتضمن العلاج تعلم كيفية التعرف على مسبباته ، واتخاذ خطوات لتجنبها وتتبع تنفسك للتأكد من أن أدوية الربو اليومية تبقي الأعراض تحت السيطرة.

1- الأدوية، تقلل أدوية المكافحة الوقائية طويلة المدى من الالتهاب في الشعب الهوائية الذي يؤدي إلى ظهور الأعراض، والتى تضمن أجهزة الاستنشاق السريعة (موسعات الشعب الهوائية) تفتح سريعا الشعب الهوائية المنتفخة التي تقيد التنفس.

2- العلاج بالحرارة الهوائية

يستخدم هذا العلاج لعلاج الربو الحاد الذي لا يتحسن مع الكورتيكوستيرويدات المستنشقة أو أدوية الربو الأخرى طويلة الأجل.

بشكل عام ، على مدى ثلاث زيارات للمرضى الخارجيين، تسخن الحرارة الأجزاء الداخلية من الشعب الهوائية في الرئتين بواسطة قطب كهربائي، مما يقلل العضلات الملساء داخل الشعب الهوائية، هذا يحد من قدرة الشعب الهوائية على التشديد ، مما يجعل التنفس أسهل وربما يقلل من نوبات الربو.

أعراض مرض الربو عند الكبار

أعراض مرض الربو عند الكبار، متعددة حيث تشمل ضيق في التنفس واضطرابات ناجمة عن السعال أو الصفير، حيث إن الربو هو اضطراب مزمن في الرئة يؤدي إلى تورم والتهاب في الرئتين، فهو شائع في الطفولة، ولكن يمكنك تطويره في أي وقت في حياتك لذلك نرصد لكم فى السطور التالى أعراض مرض الربو عند الكبار.

1- الصفير

2- السعال مع أو بدون مخاط

3-ضيق في التنفس

4- ضيق الصدر أو الضغط

5- نزلات البرد المستمرة

علاج مرض الربو عند الكبار

1- موسعات الشعب الهوائية حيث تعمل على استرخاء عضلات الشعب الهوائية أثناء استرخاء العضلات ، تتسع المجاري الهوائية ، مما يجعل التنفس أسهل.

2- الستيرويدات القشرية يمكن للناس أيضًا استخدام أجهزة الاستنشاق التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات لعلاج الربو الذي يصيب البالغين.

3- الاقلاع عن التدخين حيث يعد التخدين أهم العوامل التي تؤثر على شدة المرض وتفاقم الأعراض.

4- الإدارة اليومية، الوقاية اليومية من الربو تنطوي على تناول الأدوية على النحو المنصوص عليه، كما أنه من الضروري مراقبة الأعراض كل يوم والتعرف على علامات الانفجار، حيث يساعد علاج الأعراض في أسرع وقت ممكن في السيطرة على تفاقم الربو ، مما يمنع المواقف التي تهدد الحياة.

5- انخفاض التعرض لمهيجات الرئة والمواد المثيرة للحساسية هو أيضًا جزء من خطة الوقاية اليومية من الربو.

اعراض مرض الربو الشعبي

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اعراض مرض الربو الشعبي، ترتبط دائما بكثرة السعال وخاصة في الليل أو عند الضحك أو أثناء ممارسة الرياضة، إلا أن الربو هو عبارة عن مرض التهابي من الشعب الهوائية إلى الرئتين، يجعل التنفس صعبا ويمكن أن يجعل بعض الأنشطة البدنية صعبة أو حتى مستحيلة وتتضمن أعراض مرض الربو الشعبي مايلي:-

1- الصفير، صوت صرير أو صافرة يصنع عند التنفس

2- ضيق في الصدر

3-ضيق في التنفس

4-إعياء

5- كثرة السعال

طرق الوقاية من نوبات مرض الربو الشعبي

1- الحصول على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث تعمل التمارين على تقوية القلب والرئتين ، مما يساعد على تخفيف أعراض الربو.

2-الحفاظ على وزن صحي، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى تفاقم أعراض الربو، مما يجعلك أكثر عرضة لمشاكل صحية أخرى.

3-السيطرة على حرقة ومرض ارتجاع المرئ حيث يتسبب ارتداد الحمض الذي يسبب حرقة المعدة في إتلاف مجرى التنفس في الرئة ويزيد من أعراض الربو.

اعراض مرض الربو عند الاطفال

اعراض مرض الربو عند الاطفال، تتمثل فى السعال، وضيق فى التنفس، هذا بالإضافة إلى الإصابة المتكررة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، وغيرها من الأعراض التى يختفى وراءها مرض الربو عند الأطفال حيث تتمثل اعراض مرض الربو عند الاطفال فى:-

1- السعال

2- الصفير بصوت عال

3- ضيق في التنفس

4- أعراض متكررة أو مزمنة مع حلقات من الصفير والسعال أسوأ

5- نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى

6- السعال عند التعرض للعوامل المسببة للحساسية مثل الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة أو التعرض لدخان السجائر أو غيرها من المهيجات المحمولة جوا.

7-الارتجاع المعوي

الأسباب

هناك عدة أسباب قد تؤدى إلى الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة والتى من بينها :-

1- الميل الموروث لتطوير الحساسية

2- قد يصاب بعض الطفال بالربو نتيجة معاناة الأم أو الأب من الربو

3- بعض أنواع التهابات الشعب الهوائية في سن مبكرة للغاية

4- كثرة التعرض للعوامل البيئية، مثل دخان السجائر أو تلوث الهواء الآخر

5- تؤدي زيادة حساسية الجهاز المناعي إلى تضخم الرئتين والممرات الهوائية وإنتاج المخاط عند تعرضها لمحفزات معينة.

6- الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد

7- الحساسية للغبار، وبر الحيوانات الأليفة

8- النشاط البدني

9- التغيرات المناخية أو الهواء البارد

الوقاية من نوبات الربو عند الاطفال

1- ساعد طفلك على تجنب المواد المثيرة للحساسية والمهيجات التي تسبب أعراض الربو.

2-لا تسمح بالتدخين حول طفلك حيث ان التعرض لدخان التبغ أثناء الطفولة عامل خطير قوي في الإصابة بالربو لدى الأطفال.

3- المتابعة الدقيقة مع الطبيب المعالج

4- مساعدة الطفل في الحفاظ على وزن صحي، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى تفاقم أعراض الربو ، مما يعرض طفلك لخطر المشاكل الصحية الأخرى.

5- ضرورة عدم التعرض لارتجاع المريء، حيث تؤدى إلى تفاقم أعراض الربو لدى طفلك.

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