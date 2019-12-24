تعرف علي أهم أعراض مرض باطنة الرحم

أكد د. عمرو عباسي استشاري أمراض النساء والتوليد و العقم بالمركز القومي للبحوث، أن مرض بطانة الرحم المهاجرة مرض شائع فى مصر، ولكن للأسف فى أغلب الأحوال تقوم السيدات بالإستهانة به فهو يصيب السيدات فى مرحلة الخصوبة (أقل من 30 عاماً) مسبباً الاَما شديدة بسبب الالتهاب ودائماً ما يصيب بإرهاق مزمن أو إجهاد، مما يجعل ابسط الأنشطة اليومية مرهقة و بالتالى يؤثر هذا سلبياً على حياتهم العملية والإجتماعية .

ولفت إلى أنه بسبب نقص التوعية اوعدم وجود التوعية الكافية ، معظم الفتيات لا يدركن ان ما يعانين منه ليس آلام الطمث العادى، بالرغم أن الألم يمكن ان يتداخل مع حياتهن اليومية ويكون له آثر على عملهن وعلاقاتهن الشخصية.

هناك عدة أعراض قد تكون مُصاحبه بمرض بطانه الرحم المهاجره ومنها وفقا للدكتور عمرو العباسى :

1- ألم أثناء الدورة الشهرية وهو من أكثر الأعراض شيوعا او ألم قبل الدوره الشهريه ويكون شديدا.

2- ألم أثناء الجماع

3- ألم بعد التبرز إذا وجد النسيج الهاجر في الجدار الخلفي للمهبل قريبا من المعي المستقيم

4- ألم أثناء التبول إذا وجد النسيج الهاجر في الجدار الأمامي للمهبل قريبا من المثانة

5- دورة شهرية غزيرة

6- ألم في الحوض

وقال إن أفضل عقار تم ابتكاره لعلاج المرض هو عقار "دينوجست" والذى أظهرت البيانات السريرية له بأنه فعال بشكل كبير فى التخفيف من الألم والتقرحات المصاحبة لبطانة الرحم المهاجرة وقد تم اختبار فعالية وسلامة " بدينوجست " لعلاج مرض بطانة الرحم المهاجرة بجرعة منخفضة فى برنامج "تجربة سريرية" شاركت فيها النساء اللاتى تعانى من بطانة الرحم المهاجرة لمدة تصل إلى 15 شهرا.

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ولفت إلى أن الدراسات أثبتت أن "بدينوجست" لا ينتج عنه آثار جانبية نتيجة نقص هرمون الأستروجين، مثل انخفاض كثافة المعادن فى العظام وأعراض سن انقطاع الطمث الأخرى

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