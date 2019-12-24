شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب حساسية العين عديدة ومنها حبوب اللقاح والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية العين أو التهاب الملتحمة التحسسي، من الأمراض الشائعة التى تحدث عندما تتفاعل العينين مع مسببات الحساسية، حيث تنتج العين مادة تسمى الهيستامين لمحاربة مسببات الحساسية، نتيجة لذلك، تصبح الأجفان والملتحمة حمراء ومنتفخة وتشعر بالحكة، ولا تنتشر حساسية العين من شخص لآخر، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب حساسية العين، وفقاً لموقع الأكاديمية الأمريكية لطب العيون" aao".

وعادة فإن الأشخاص الذين يعانون من حساسية العين يعانون من الحساسية الأنفية، مع الحكة وانسداد الأنف والعطس، وعادة ما تكون حالة مؤقتة مرتبطة بالحساسية الموسمية.

كما يمكنك الحصول على حساسية العين من وبر الحيوانات الأليفة أو الغبار أو حبوب اللقاح أو الدخان أو العطور أو حتى الأطعمة، إذا لم تستطع تجنب السبب، فقد تكون الحساسية لديك أكثر حدة.



حساسية العين

أسباب حساسية العين

أسباب حساسية العين يمكن التعرف عليها من خلال معرفة الحساسية وهي عندما يتفاعل الجهاز المناعي للجسم مع مسببات الحساسية التي عادة ما تكون غير ضارة.

عندما يلامس أحد المواد المثيرة للحساسية عينيك، تطلق بعض الخلايا الموجودة داخل عينك الهستامين ومواد أخرى لمحاربة مسببات الحساسية، هذا التفاعل يتسبب في أن تصبح عينيك حمراء وبها حكة وسيلان الدموع.

مسببات الحساسية في الهواء - سواء في الداخل والخارج - تسبب الحساسية للعين، وتشمل هذه المواد المثيرة للحساسية:

-حبوب اللقاح من الحشائش والأشجار.

-الغبار.

-وبر الحيوانات الأليفة.

-الدخان

-يمكن أن تتسبب ردود الفعل التحسسية تجاه العطور أو مستحضرات التجميل أو الأدوية في استجابة العين للحساسية.

-بعض الناس قد يكون لديهم حساسية من المواد الكيميائية في تشحيم قطرات العين.

في بعض الأحيان، يمكن أن تتفاعل العين مع مسببات الحساسية الأخرى التي لا تتلامس بالضرورة مع العين مباشرةً، يمكن أن تشمل هذه الأطعمة أو لدغات الحشرات.

-بعض الناس يرثون حساسية العين من آبائهم، أنت أكثر عرضة للإصابة بالحساسية إذا كان أحد والديك مصابًا بالحساسية.



حساسية العين

أعراض حساسية العين

أعراض حساسية العين الأكثر شيوعًا:

-احمرار العيون، الانتفاخ، الحكة.

-حرقان فى العينين.

-حساسية للضوء.

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إذا كانت حساسية العين مصحوبًا بحساسية الأنف، فقد يكون لديك أيضًا انسداد فى الأنف والحكة، كما يمكن أن يكون لديك أيضًا صداع أو حكة أو التهاب الحلق أو السعال.



اسباب حساسية العين حبوب اللقاح

علاج حساسية العين

مفتاح علاج حساسية العين هو تجنب أو الحد من ملامسة المادة المسببة للمشكلة، ولكن عليك أن تعرف ما يجب تجنبه.

تجنب مسببات الحساسية

إذا كنت تعاني من حساسية لحبوب اللقاح، فتجنب الذهاب للخارج قدر الإمكان عندما تكون نسبة حبوب اللقاح أعلى، عادة ما تكون أعداد حبوب اللقاح أعلى في منتصف الصباح وفي المساء الباكر، أيضا ، تجنب التعرض للهواء الطلق عندما تهب الرياح على حبوب اللقاح، عندما تكون في الهواء الطلق ، يمكن أن تساعد النظارات الشمسية أو النظارات في منع حبوب اللقاح من الوصول إلى عينيك.

-احتفظ بنوافذك مغلقة واستخدم مكيف الهواء، سواء في سيارتك أو في منزلك، سيساعد ذلك على تقليل تعرضك لحبوب اللقاح والمهيجات الأخرى أثناء وجودك في الداخل.

-إذا كان الغبار في المنزل يسبب التهاب الملتحمة التحسسي، فحاول إبقاء عث الغبار بعيدًا عن بشرتك، استخدم أغطية تقلل المواد المثيرة للحساسية لفراشك وخصوصًا للوسائد، اغسل فراشك باستمرار بالماء الساخن وعند تنظيف الأرضيات ، استخدم ممسحة أو قطعة قماش مبللة بدلاً من ممسحة الغبار الجاف أو المكنسة.

-إذا كانت الحيوانات الأليفة مصدر حساسية لك ، فحاول إبقاء الحيوانات خارج المنزل قدر الإمكان، من المهم بشكل خاص عدم السماح بدخول حيوان أليف إلى غرفة نومك حتى تتمكن من النوم في غرفة خالية من مسببات الحساسية.

-تجنب دائمًا فرك عينيك.

علاج حساسية العين بقطرة العين والأدوية

-الدموع الاصطناعية

تساعد قطرات المسيل للدموع الاصطناعية على تخفيف حساسية العين مؤقتًا عن طريق غسل المواد المثيرة للحساسية من العين، كما أنها تعمل على تخفيف العيون الجافة والمتهيجة بإضافة الرطوبة.

-أدوية مزيلة للاحتقان (مع أو بدون مضادات الهستامين)

مزيلات الاحتقان تقلل احمرار العينين من الحساسية إذا كانت قطرات مزيل الاحتقان التي تختارها تشمل مضادات الهيستامين ، فيمكنها تخفيف الحكة أيضًا.

-مضادات الهيستامين عن طريق الفم

مضادات الهيستامين عن طريق الفم قد تكون مفيدة إلى حد ما في تخفيف حكة العيون.

الستيرويدات القشرية

يمكن أن تساعد قطرات العين الستيرويدية في علاج أعراض الحساسية المزمنة والحادة للعين مثل الحكة والاحمرار والتورم.