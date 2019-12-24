بياض البيض والدهون المنخفضة تزيد خصوبة الرجال

قد يكون اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وبه نسبة عالية من بياض البيض، هو المفتاح لزيادة خصوبة الرجال، وفقًا لدراسة تجريبية جديدة.

ويقدم البحث، الذي أجرته دكتورة كارما بيرس من جامعة جنوب أستراليا بالتعاون مع أخصائي الخصوبة دكتور كيلتون تريميلين، صلة مباشرة بين النظام الغذائي وهرمون "التستوستيرون"، ما يدل على أن ما يأكله الرجال قد يؤثر على هرمون الجنس الذكري الأساسي للذكورة.

وتعد الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية "Nutrients" هي الأولى التي تحدد أن اتباع نظام غذائي غني بأي نوع من الدهون - بما في ذلك الدهون المشبعة أحادية الصحة مثل زيت الزيتون - يؤثر سلبًا على إنتاج هرمون التستوستيرون خلال أقل من 5 ساعات، بينما يؤثر إيجابيا على هرمون التستوستيرون اتباع نظام غذائي يحتوي على بياض البيض وأقل مدى من بروتين مصل اللبن.

Advertisements

ويؤثر العقم على 15% من الأزواج حول العالم، وتقدر منظمة الصحة العالمية إصابة ما يصل إلى 25% من الأزواج في البلدان النامية، في حين أن الأسباب كثيرة ومتنوعة، إلا أن ما بين 20 إلى 30% من المشكلات تعزى إلى العوامل الذكورية وحدها.

وتقول دكتورة كارما بيرس، الباحث الرئيسي بالدراسة، إن النتائج الأولية تقدم رؤى مثيرة للجدل حول العلاقة بين التستوستيرون والدهون غير المشبعة الأحادية "الصحية"، والتي تُعتبر شعبياً أحد مكونات النظام الغذائي الصحي، بما في ذلك النمط الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

وهناك افتراض بأن الدهون "الجيدة" لا تؤثر على الخصوبة، لكن ما يثير الدهشة توصل الدراسة إلى أن نوع الدهون ليس مهما على الإطلاق، حيث تؤثر كمية متساوية من الدهون الجيدة والسيئة على إنتاج هرمون تستوستيرون.