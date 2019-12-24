تعرف علي أهم أعراض مرض الذئبة الحمراء

كشف الدكتور خالد القرموطى، استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن الإحساس بالتعب السريع والشعور الإجهاد من ضمن اعراض الإصابة بالذئبة الحمراء رغم أن حالة المريض تكون مستجيبة ومستقرة للعلاج ذلك بالإضافة إلى الإصابة بالاكتئاب الذي تعاني منه مريضة الذئبة الحمراء نتيجة لتوترها وإحساسها المبالغ فيه بخطورة هذا المرض رغم أن خطورة تلك المرض انعدمت الآن في ظل العلاجات الجديدة المكثفة.

من بين الأسباب الألم أيضاً الذي يصاحب المرض ألم المفاصل مما يحول دون النشاط والحركة، وكذلك الأنيميا المصاحبة للمرض النشط ، وأثر الكورتيزون الذي يؤثر على عنصر البوتاسيوم، وأيضاً عدم الانتظام في تناول الوجبات، وكذلك عدم أنتظام جدول النوم نتيجة الأكتئاب والتوتر والقلق النفسي مع أثر المرض، عامة فإن التعب السريع والشعور بالإجهاد لا يعد مؤشراً لتفاقم المرض، فقد يكون المريض مستقراً ومتماثلاً للشفاء بينما تستمر هذه المعاناة.

لتجنب هذه الشكوى يقول استشارى أمراض الكبد، إنه يجب ألا يضع الإنسان نفسه في امتحان ويجهد نفسه، ويجب أن يجدول الأعباء المطلوبة منه، لأن تجنب حدوث التعب والإجهاد سيحول دون دخول المريض في حلقة مفرغة تشعره بأن المرض نشط ، وهو ليس كذلك ، وبالتالي يحدث التوتر والكآبة ويتزايد الشعور بالتعب.

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