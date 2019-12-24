تعرف علي أهم أعراض و أسباب تسوس الأسنان

ما هو تسوس الأسنان؟

يعتبر تسوس الأسنان "Cavities" إصابة أجزاء من أسنان بالتعفن الذي، وعند زيادة إهمال العناية بالأسنان يتطور تعفن تسوس الأسنان إلى ثقوب بشكل تدريجي.

ويعد تسوس الأسنان من المشاكل الصحية الأكثر توسع في العالم، وينتشر تسوس الأسنان الدرجة الأولى بين الأطفال والمراهقين، وفي حال عدم معالجة تسوس الاسنان، يشعر المصاب بألم شديد بسبب مضافعات التسوس التي قد تصل إلى فقدان الأسنان.

أهم طريقة للوقاية من تسوس الاسنان

وعن أهم الطرق للوقاية من تسوس الأسنان، فعليك زيارة طبيب الأسنان باستمرار، وذلك لتنظيف الأسنان عن طريق النصاح السني.

تعرف على أعراض تسوس الأسنان

وتختلف أعراض تسوس الأسنان من مصاب إلى أخرـ وعلى حسب درجة التسوس وموقعها في فك المصاب، وفي بداية تسوس الأسنان لا تظهر أعراض واضحة، ولكن مع تطور الأمر تظهر الأعراض المختلفة، وهذا ما نستعرضه معكم، فيما يلي:

- الشعور بالآلم في الأسنان

- الإصابة بحساسية الأسنان

- الشعور بالآلم الشديد عند تناول الأطعمة أو المشروبات البارة أو الحارة أو الساخنة ، ويستمر ذلك الآلم بعد الإنتهاء من تناول الطعمام أو الشراب.

- ظهور ثقوب في أسنان يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

- الشعور بالآلم عند قضم الطعام.

- ظهور الصديد أي القيح حول السن أو الضرس.

كل ما تود معرفته عن تسوس الأسنان Cavities.. أهم الأسباب والأعراض وطرق العلاج

أسباب تسوس الأسنان

هناك العديد من أشكال أسباب تسوس الأسنان، وهذا ما سنقدمه لكم تفصيليًا فيما يلي:

أساب تسوس "الأسنانالتسوّس" أو تعفن السن أو الضرس:

- عد نظافة الأسنان نتيجة لعدم الإهتمام والرعاية الصحية بالسن أو الضرس.

- تناول المأكولات والمشروبات الغنية بالكسريات بكشل دائم.

خطوات الإصابة بتسوس الأسنان وتطورها إلى الخرّاج Abscess

يوجد جرائم عديدة ومختلفة في تجويب الفم، وتتكاثرو تنمو هذه الجرائيم نتيجة لتناول المأكولات أو المشروبات الغنية بالسكريات أول النشويات المطبوخة، وتعرف هذه العملية باسم الكربوهيدرات المخمرة "Fermented Carbohydrates".

وعند إهمال تنظيف الأسنان أو فركها بعد تناول هذه المأكولات، تتحول هذه الجراثيم في 20 دقيقة إلى أحماض، كما تتحول قطع الطعام واللعاب إلى لويحة سنية "Dentalplaque"، وهي عبارة هن طبقة لزجة تغطي السن.

حيث يمكنك الشعور بها عند وضع اللسان على الأسنان، وبعد تنظيف الأسنان بساعات قليلة، تكون اللويحة السنيّة خشنة في منطقة الطواحن بالإسنان أو الأرحاء "molars"، وخاصة على طول خط اللثة.

وتهاجم الأحماض التي تتكون في اللويحة السنية المعادن الموجودة في الطبقة الصلبة من السن، والمسماة "مينا" "Enamel"، وهي الطبقة الخارجية التي تغطي السن، ويؤدي تآكلها إلى حدوث ثقوب صغيرة فيها وهي، تسوس الاسنان.

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وعند زيادة التآكل في طبقة "المينا"، تتمكن الجراثيم والأحماض على الوصول إلى الطبقة الثانية من السن أو الضرس، والمسماة "العاج" وهي الطبقة الوسطى من السن "Dentine"، وتكون هذه الطبقة أكثر ليونة وأقل قدرة على مقاومة الأحماض، من الطبقة الأولى.

وعند وصول تسوس الأسنان إلى هذه الحد، يزادات تعفن السن أو الضرس بالتدريج، حتى تقتحم الجراثيم والأحماض الطبقات التي تتكون من السن، حتى تصل إلى طبقة اللب السني " Dental pulp"، وهي الطبقة الداخلية من السن، وتؤدي إلى انتفاخها وتهيجها.

قد يتكون تسوس الأسنان إلى حد إصابة العظمة التي تسند السن أول الضرس، في المراحل المتقدمة جدا من التسوس، ليشعر المصاب بالآم حاد، وحساسية زائدة في الأسنان عند القضم وغيرها من مضاعفات أعراض تسوس الأسنان.

ويحاول جسم الإنسان بمحاربة هذه المرحلة من تسوس الأسنان عن طرق إرسال خلايا دم بيضاء لمحاربة هذه الالتهاب الناتج الجرائيم والأحماض، وقد يتطور الأمر إلى إصابة الأسنان بخُرّاج "Abscess" في الأسنان، نتيحة لعملية تعفن السن أو الضرس، في وقت غير قصير.

منطقة الطواحن أو الضروس الأكثر عرضة للتآكل

وتعتبر منطقة الطواحن "الأرحاء - الضرس" الأكثر عرضة بشكل دائم إلى تآكل الطبقات، لأنها تحتوي على فتحات وفجوات وتعرجات أكثر من الأسنان الأخرى.

وعلى الرغم من أن منطقة الطواحن تساعد كثيرة في عملية مضغ الطعام إلا أن ها تشكل بيئة ممتازة لتراكم بقايا الطعام، ويعتبر تنظيف هذه الضروس أكثر صعوبة من تنظيف الأسنان الأمامية، التي هي أكثر ملامسة وسهلة الوصول إليها.

وبذلك، تتكون اللويحة السنية بسهولة وسرعة أكبر في الضروس الطاحنة حيث تتكاثر الجراثيم وتنتج الأحماض لتقضي على طبقة "المينا".

أسباب آخرى للإصابة بتسوس الأسنان

هناك أسباب وعوامل عديدة تؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان بجانب التي ذكرنها في الأعلى، كما تعمل أيضًا على زيادة خطورة تسوس الأسنان للتعفن، وهي:

- هناك بعض الأنواع من المأكولات والمشروبات تؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان، ومنها السكريّات "الكربوهيدرات" المخمّرة، التي تعتبر من أكبر أسباب تسو الأسنان، لأنها تلتصق بالأسنان لمدة زمنية طويلة.

- تناول المقرمشات والمشروبات المحلاة بشكل مفرط.

- عدم تنظيف الأسنان جيدا

- تناول المياه المعدنية، لأنها لا تحتوي على الفلوريد، مما يجعل الأسنان تخسر الفلوريد التي يقيها من التسوس.

- كبار السن الأكثر عرضة لتسوس الأسنان.

- التراجع اللثوي يؤدي إلى تسوس الأسنان.

- نقص اللعاب الذي يؤدي إلى جفاف جوف الفم، وللعاب أهمية كبيرة في محاربة تسوس الأسنان، لأنه يقو بشطف بقايا الطعام واللويحات السنيّة من الأسنان، كما يحتوي على معادن تساعد على معالجة المراحل الأولية من تسوس الأسنان.

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- الحشوات المركبة أو الحشوات التعويضية "Composite fillings"، وخصوصًا حشوة العصب لأنها تمنع وصول المعادن والفلوريد من فك الإنسان إلى السن المحشو عصب أو الضرس.

- اضرابات التغذية تؤدي إلى تآكل طبقات السن وظهور التسوس، لأن الأحماض الهضمية التي تصل إلى الفم بسبب التقؤ، تصيب الأسنان بتآكل طبقة "المينا"، كما تعيق إنتاج اللعاب، ومن أشكال اضرابات التغذيةـ فقد الشهية المتعمد "Anorexia" والنهام أي الشره "Bulimia".

- الحرقة في المعدة أو حرقة الفؤاد "heartburn".

- الاتصال، مثل تبادل القبلات أو استعمال أدوات طعام مشتركة أو تقبيل الأطفال، كل ذلك ينقل الجرائيم من فلك لآخر، ويتسبب في دوى تسوس الأسنان.

- لمصابي السرطان، هنا بعض علاجات للمرض تؤدي إلى تسوس الأسنان.

اعرف مضاعفات تسوس الأسنان

يهمل الكثير من الناس تسوس الأسنان، مما يؤدي إلى مضاعافات خطيرة وأكثر تعقيدًا على المدة البعيد للمصاب، حتى عند الأطفال أصحاب الأسنان اللبنية، ومضاعفات تسوس الأسنان هي:

- آلم حاد في الأسنان واللثة، عند المضغ أو بدونه.

- الإصابة بخُرّاج "Abscess" في الأسنان.

- تكسر الأسنان إلى حد سقوطها.

- إصابة الثة بالتهابات حادة.

- إعاقة ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، نتيجة للوصول لمرحلة الشعور بالآلم الحادة في الأسنان.

- خسارة في الوزن بسبب سوء تغذية، نتيجة للعشور بالألم الحاد.

- التأثير على الثقة بالنفس، نتيجة لسقوط الأسنان في مراحل التسوس الخطيرة، وسقوطها يصيب الإنسان إلى تلوث يصل لحد الإصابة بأمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان.

تشخيص حالات الإصابة بتسوس الأسنان

- بالطبع يتمكن طبيب الأسنان من تشخيص تسوس الأسنان، عن طريق بفحص الفم جيد والأسنان، ويقوم بوخز الأسنان بأداة فحص، للتأكد ما إذا كانت هنالك أماكن رخوة في الأسنان.

- قج يحتاج المصاب بتسوس الأسنان إلى فحصها بالأشعة السينيّة أي أشعة رنتجن"X ray" القادرة على تشخيص تسوس الأسنان.

أنواع تسوس الأسنان

1- تعفن الأسنان من على السطح

ويصب تعفن الأسنان السج الخارجي للسن أو الضرس، حيث تتمكن الجراثيم من البقاء لوقت طويل، بالإضافة إلى ان الأحماض تهاجم طبقة "المينا، في الإغلب الأحيان تصيب الجانب الخارجي من السن، المتجه نحو الخدّ، لتقترب من اللثة، ويمكن الوقاية من هذا النوع عن طريق معالجة المناطق مابين الأسنان.

2 - تسوس أسنان الطواحن "الضروس"

هذه النوع من تسوس الأسنان يهاجم الفجوات والفتحات والتعرجات في الأسنان الطاحنة أي الضروس، في منطقة سطح المضغ، ويشكل هذا النوع خطورة كبيرة إن لم تكن تهتم بنظافة أسنانك، لذا يجب عليم معالجتها فور ظهورها.

3- تسوس أسنان من اللب السن أو الجذر

ويعتبر هذا النوع من تسوس الأسنان الأخطر، حيث يصيب جدر السن أي اللب المسؤل عن تكوين السن، وهو أكثر انتشارا بين الكهول الذين يعانون من تراجع اللثة.

علاج تسوس الأسنان بجميع أشكاله

- علاج تسوسس الأسنان بالفلوريد

- الحشوات المركّبة، أي الحشوات التعويضية Composite fillings".

- علاج جذر السن، أي علاج العصب.

- علاج التسوس عن طريق التاج، وهو غطاء كامل للسن يستخدم لترميم وإصلاح الأسنان التالفة.

- خلع الأسنان، يعتبر في بعض الأحيان علاج لوقف نمو تسوس الأسنان.

الوقاية من تسوس الأسنان

- غسل الأسنان بشكل يومي ومنتظم، بحد أدنى مرة يوميا.

- تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام، وشطف الفم باستمرار على مدار اليوم.

- زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم، لمتابعة الحالة الصحية للفم.

- فحص إمكانية شدّ الفجوات بين الأسنان، لمنع دخول الأحماض والجراثيم والنمو التكاثر فيها.

- تناول المياه من الصنابير "الحنفيات"، لن المياة المدنية تفتقر للفلوريد.

- قلل تناول المقرمشات والمشروبات السكرية.

تناول الإغذية المفيدة لصحة الأسنان.

- استخدام مضادات البكتيريا، ولكن باستشارة الطبيب.

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