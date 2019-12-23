"الواقع الافتراضي والرقص".. أغرب طرق العلاج النفسي والاكتئاب

يعاني أكثر من 300 مليون شخص من الاكتئاب على مستوى العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ومن أبرز أعراض الاكتئاب اضطراب الشهية، وفي معظم الأوقات يؤدي إلى زيادة الوزن وتراجع في مستويات الطاقة والصداع والإعياء المستمر والنوم فترات طويلة ووجود صعوبة في التركيز أو التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى القلق والتوتر والشعور بالرفض الاجتماعي وفقدان الاهتمام بالنشاطات.

وقال باحثون إن العديد من الحالات الأكثر خطورة لا تستجيب للأدوية المضادة للاكتئاب التقليدية، في وقت يمكن أن تنجح فيه طرق غريبة جدا في علاج المرضى النفسيين والمصابين بحالات الاكتئاب واضطرابات التوتر والذعر، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

طرق العلاج النفسي الأكثر غرابة

1- الرقص





من أبرز الأسباب التي تدفع الناس إلى الرقص أنه يحسن حالتهم المزاجية؛ ويشعرهم بسعادة أكثر ويقلل من توترهم وذعرهم، إذ يركز على العلاقة بين الجسم والعقل والقدرة على تنظيم المشاعر من خلال التغييرات التي يقوم بها الجسم في حركاته وإيماءاته أثناء الرقص.

وتوصلت دراسات حديثة إلى أن الرقص طريقة فعالة جدا لعلاج الاكتئاب عند البالغين، بالإضافة إلى تحسين حالات باركنسون وأمراض عقلية أخرى.

2- الغناء والموسيقى





ظهرت صفوف غناء الأمهات في بريطانيا ضمن مبادرة "Melodies for Mums" التي نظمتها "Breathe Arts Health Research" وتهدف إلى تخفيف أعراض الاكتئاب التي عادة ما تمر بها الأمهات الجديدات وأبرزها تقلب المزاج والذعر والعصبية، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وعلاقتهن بأطفالهن، وذلك عن طريق ترديد بعض الأغنيات والعزف على بعض الآلات الموسيقية.

3- نظارات الواقع الافتراضي





يساعدك هذا النوع من العلاج النفسي على السفر إلى عالم أكثر هدوءا والانفصال عن العالم وصخبه دون الحاجة إلى السفر الفعلي والمرور بازدحام القطارات والمطارات، ومن ثم التخلص من التوتر والقلق اللذين تفرضهما ضغوط الحياة اليومية.

وعبر الواقع الافتراضي يقوم الدماغ بمحاكاة مجسدة للجسم في العالم المستخدم لتمثيل التصرفات والمفاهيم والمشاعر والتنبؤ بها.

بدأ العلاج النفسي بالواقع الافتراضي في مراكز الصحة تحت شعار "البحث عن الذات"؛ إذ يجلس العميل على كرسي تدليك راق ويضع نظارات الواقع الافتراضي، ثم يمنح زيت معين لاستنشاقه بعمق، ثم يقوم بالاختيار من مجموعة من التأملات الموجهة وتمارين التنفس لمدة 5 أو 15 أو 30 دقيقة، ويمكن الخضوع إلى هذه الجلسة قبل عمل جلسة تدليك أو علاج صحي للوجه.

لكن بعد ما لاقى رواجا وفعالية، اقتحم "Virtual Reality Exposure Therapy" المجال الطبي لما له من آثار إيجابية على اضطرابات الذعر والأكل والوزن والخوف والتحكم في الغضب والألم.

وثبت أن علاج بالواقع الافتراضي يخفف الألم بنسبة 25% ويقلل آثار اضطراب ما بعد الصدمة وتقليل القلق والاكتئاب أثناء العلاج الكيميائي ويقلل من الملل عند دخول المستشفى خاصة عند الأطفال.

4- الفطر السحري





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يعد الفطر السحري أو فطر السيلوسيبين جزءا من طقوس بعض الشعوب الدينية منذ آلاف السنين، وأظهرت نتائج دراسة حديثة قام بها باحثون في كلية "إمبريال لندن" أن مادة السيلوسيبين الموجودة في الفطر السحري ربما تكون المركب الأساسي في علاج ناجح لمرضى الاكتئاب الذين لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية.

ووصف الباحثون مادة السيلوسيبين بأنها تعيد تشغيل الدماغ أو تعيد ضبط نشاط الدماغ لدى المصابين بالاكتئاب.

ويستهدف السيلوسيبين نظام إفراز السيروتونين لدينا من أجل زيادة الاستجابات العاطفية وتشجيع الناس على مواجهة اكتئابهم بشكل نشط، مما قد يؤدي إلى تحولات دائمة في التفكير، وكشفت دراسة طبية سابقة أن تناول حبتين من الفطر أسبوعيا تؤخر الإصابة بالزهايمر.





5- المشي بالعصا





ينصح الأطباء بالمشي بالعصا لمحاربة ما يعرف بـ"اكتئاب فصل الشتاء"؛ إذ يعمل على تنشيط الدورة الدموية والقضاء على الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية والمزاجية.

ولأفضل النتائج ينبغي اختيار طول العصا المناسب، إذ إن الطول المثالي للعصا هو حاصل ضرب طول القامة في القيمة 0.65، كما يجب أن يتم تحريك الأذرع بشكل طبيعي بحيث يتم تحريك الذراع اليمنى مع الساق اليسرى إلى الأمام، وفي الوقت ذاته تتلامس العصا والقدم مع الأرض، وبالمثل يجب أن تسري الحركات مع الجانب الآخر من الجسم.

6- الضوء





يعتبر العلاج بالضوء من التقنيات المعروفة التي يستخدمها الأطباء لعلاج الاكتئاب الموسمي وخصوصا اكتئاب الشتاء، من خلال تعريض الشخص إلى ضوء يحاكي الضوء الطبيعي الخارجي في مكان مغلق، ويؤثر العلاج بالضوء على المواد الكيميائية المرتبطة بالمزاج والنوم في الدماغ ما يخفف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.

7- التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة







يستخدم هذا النوع من العلاج النفسي عندما لا تكون طرق علاج الاكتئاب الأخرى فعالة، وتستخدم فيها نبضات مغناطيسية لتحفيز الخلايا العصبية التي غالبا ما تكون غير محفزة بشكل كاف لدى مرضى الاكتئاب، ويخضع الشخص إلى هذا العلاج يوميا لمدة 6 أسابيع متواصلة وكل جلسة مدتها 20 دقيقة.

8- سماعات الرأس الطبية







صممت شركة سويدية ناشئة في ستوكهولم سماعات رأس طبية لعلاج الاكتئاب وهي مزودة بجهاز طبي يطلق تيار كهربائي ضعيفا جدا بقوة 0.2 ميللي أمبير، يعمل على تحفيز خلايا المخ ويجعلها أكثر نشاطا.

وتساعد هذه السماعات الشخص على عيش حياة صحية أكثر من حيث النوم بشكل أفضل وممارسة التمارين الرياضية والتأمل، ما يساعد بدوره في تقليل أعراض الاكتئاب والوقاية منها في المستقبل، وتكون السماعات الطبية متصلة بتطبيق مخصص على الهاتف الذكي، وتبلغ تكلفتها حوالي 515 دولارا.