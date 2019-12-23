إيران ترفض الإفراج المشروط عن موقوفة تحمل الجنسية البريطانية

رفض القضاء الإيراني طلب الإفراج المشروط عن الإيرانية - البريطانية نازانين زغاري راتكليف، والإيرانية نرجس محمدي، الموقوفتين منذ سنوات عدة في سجن طهران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن محاميهما.

ونقلت الوكالة مساء السبت عن محمود بهزاديراد قوله: "طلبنا إفراجًا مشروطًا عن نازانين زغاري راتكليف ونرجس محمدي، لكن (القضاء) رفض (الخميس) الطلبين". وأضاف أنّ "الإفراج المشروط حق قانوني لموكلتي"، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويجيز القانون الإيراني الإفراج المشروط عن السجناء بعد تمضية أكثر من نصف العقوبة. وكانت زغاري راتكليف العاملة في مؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية أوقفت في أبريل (نيسان) 2016 في طهران، ثم حكم عليها في السنة نفسها بالسجن 5 سنوات لمشاركتها في مظاهرات ضد النظام عام 2009. وهو ما تنفيه. أما محمدي؛ فهي صحافية وناشطة، واشتهرت بدعواتها لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وهي مسجونة منذ توقيفها في 2015، وتمضي عقوبة بالسجن 10 سنوات، خصوصًا بسبب "تشكيل وقيادة مجموعة غير قانونية".

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