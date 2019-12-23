أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة"، أن انسداد الأنف عادة ما يرجع إلى الإصابة بنزلة برد، والتي غالبا ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع تقريبا.وأضافت المجلة الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثرا جانبيا لأحد الأدوية.وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
قد يهمك ايضاً:
وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم بالتقليل من الأدوية التي يتم تناولها
علماء يفجرون مفجأة بدراسة تفضح "حيلة" شركات الأدوية لإهدار نقود المستهلكين
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع يستلزم استشارة ؤ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.