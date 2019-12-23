شكرا لقرائتكم خبر عن لعب الدرامز يجعل العقل أكثر كفاءة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون ألمان، أن لاعبى الدرامز لديهم ارتباطات فى العقل أقوى من غيرهم.

وأوضحت الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “MedicalNEwsToday”، أن الخلايا التي تمتد بين نصفي الكرة المخية لعقل لاعب الدرامز تختلف بشكل كبير عن غير الموسيقيين.

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وأشار الباحثون إلى أن عزف الدرامز هي مهارة فريدة، حيث يمكنهم إكمال المهام الإيقاعية المختلفة بجميع أطرافهم الأربعة ، في وقت واحد.

وفي الآونة الأخيرة انطلقت مجموعة من الباحثين للتحقيق في تغييرات الدماغ المرتبطة بلاعبى الدرامز، وقاموا بتجنيد 20 من عازفي الدرامز المحترفين الذين لديهم متوسط خبرة ​​17 سنة في لعب الموسيقى ويمارسون ما متوسطه 10 ساعات كل أسبوع، كما قاموا بتجنيد 24 شخص لم يلعبوا أى آلات موسيقية.

واستخدم العلماء تقنية المسح بالرنين المغناطيسي لقياس الجوانب المختلفة لهيكل ووظائف أدمغتهم. وأظهرت الدراسة أن الدماغ تتكيف وتتغير استجابتها لدى عازفى الآلات الموسيقية، وبشكل عام، تحدث تغيرات في المادة القشرية الرمادية ، والتي تشمل المناطق المسؤولة عن الإدراك ، والذاكرة ، والكلام ، وصنع القرار ، وأكثر من ذلك بكثير. وأضاف الباحثون أن عازفى الموسيقى يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر.